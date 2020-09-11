国家卫健委：加大抑郁症防治 预防减缓老年痴呆发生

人民网北京9月11日电（董童）据国家卫生健康委官网消息，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》心理健康促进行动有关要求，加大抑郁症防治工作力度，鼓励社会心理服务体系建设试点地区探索开展抑郁症防治特色服务，同时为预防和减缓老年痴呆的发生，提高家庭幸福感，促进社会和谐稳定，鼓励社会心理服务试点地区探索开展老年痴呆防治特色服务，国家卫生健康委办公厅印发了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》和《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》。

《探索抑郁症防治特色服务工作方案》提出了工作目标，即到2022年，在试点地区公众对抑郁症防治知识的知晓率达80%，学生对防治知识知晓率达85%。抑郁症就诊率在现有基础上提升50%，治疗率提高30%，年复发率降低30%。非精神专科医院的医师对抑郁症的识别率在现有基础上提升50％，规范治疗率在现有基础上提升20%。并且，明确了六项重点任务。一是加强防治知识宣教。要求试点地区加强部门协作，采用多种宣传手段和渠道，广泛开展抑郁症防治知识科普宣传。二是开展筛查评估。要求医疗卫生机构、体检中心、高等院校等通过线上线下多种形式，开展抑郁症筛查。三是提高早期诊断和规范治疗能力。要求各级医疗卫生机构、妇幼保健院、中医院等开设精神（心理）科，加大对非精神专科医师的培训，提高抑郁症识别和诊疗能力。四是加大重点人群干预力度。针对青少年、孕产妇、老年人、高压职业人群，分别提出心理健康服务措施。五是强化心理热线服务。要求将心理援助热线建设成为公众进行心理健康咨询、求助、疏导、危机干预、转介的便捷平台。六是及时开展心理干预。要求各地建立健全专业化心理危机干预队伍，在突发事件发生时及时组织开展心理疏导和心理干预。

《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》确定的工作目标为，到2022年，在试点地区，公众对老年痴呆防治知识的知晓率提高到80%。建立健全老年痴呆防治服务网络，防治服务能力显著提升，建立健全患者自我管理、家庭管理、社区管理、医院管理相结合的预防干预模式，社区（村）老年人认知功能筛查率达80%。同时，提出了六项重点任务。一是加强科普宣教。要求试点地区加大社区（村）、医疗机构、老龄办、养老机构等的宣教力度，创新宣教形式，利用重阳节等重大纪念日或节日进行科普知识宣传。二是开展患者评估筛查。要求基层医疗卫生机构、养老机构、医养结合机构定期对老年人开展认知功能评估。三是开展预防干预服务。依托医联体等，在基层开展老年痴呆预防干预服务，对不同患病程度的老年人开展针对性治疗。四是建立协作服务团队。在县级及以上综合医院、精神专科医院提供专业诊疗服务资源；建立多学科协作的诊疗与照护服务团队。五是提升专业服务能力。对各级医疗卫生机构、养老机构、医养结合机构等的服务提供者开展技能培训，培养老年精神科医生。六是搭建信息共享服务平台。要求各试点地区探索搭建信息服务平台，提供科普、服务资源获取、管理治疗等服务。

附：探索抑郁症防治特色服务工作方案（全文）

为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》心理健康促进行动有关要求，加大抑郁症防治工作力度，遏制患病率上升趋势，鼓励社会心理服务试点地区探索开展抑郁症防治特色服务，特制定本方案。

一、工作目标

到2022年，在试点地区初步形成全民关注精神健康，支持和参与抑郁症防治工作的社会氛围。公众对抑郁症防治知识的知晓率达80%，学生对防治知识知晓率达85%。抑郁症就诊率在现有基础上提升50%，治疗率提高30%，年复发率降低30%。非精神专科医院的医师对抑郁症的识别率在现有基础上提升50％，规范治疗率在现有基础上提升20%。

二、重点任务

（一）加强防治知识宣教。在试点地区各级党委政府领导下，卫生健康、宣传等部门加强协作，采用多种宣传手段，利用影视、媒体等多种渠道，广泛开展抑郁症科普知识宣传。医疗卫生机构加大抑郁症防治科普宣教力度，拍摄制作专业权威且通俗易懂的抑郁防治科普宣传片，普遍提升公众对抑郁症的认识，减少偏见与歧视。充分发挥专家队伍作用，深入学校、企业、社区、机关等，开展抑郁症相关公益讲座。在公共场所设立或播放抑郁症公益宣传广告，各社区健康教育活动室（卫生服务中心）向居民提供科普宣传资料。

（二）开展筛查评估。医疗卫生机构使用PHQ-9量表，开展抑郁症筛查，通过建立微信公众号、APP客户端等形式，为公众提供线上线下抑郁症状况测评及评分说明和诊疗建议等。各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估，供体检人员选用。基层医疗卫生机构结合实际工作开展重点人群心理健康评估。对发现疑似抑郁症患者，建议其到精神卫生医疗机构就诊。精神专科医院结合各类主题日、传统节日宣传活动等，组织开展抑郁症筛查。综合医院提供自助式抑郁症测评设备或公布测评微信公众号，供就诊患者开展自助式心理健康状况测评。各个高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。

（三）提高早期诊断和规范治疗能力。各级医疗卫生机构要规范、持续开展抑郁症防治等相关知识培训。加大对非精神专科医院医师的培训，提高其识别抑郁症的能力，并及时转诊。推动综合医院与精神卫生医疗机构开展联合门诊或远程会诊。妇幼保健院、中医院要开设精神（心理）科。基层医疗卫生机构借助医联体等服务形式，与精神卫生医疗机构建立紧密的协作机制。基层医疗卫生机构要将抑郁症防治知识纳入社区医生继续教育必修课程，使社区卫生服务站（乡镇卫生院）全科医生有筛查识别抑郁症的能力。精神卫生医疗机构依托医联体，将专家服务下沉至基层，为社区（村）抑郁症患者提供科学诊断，制定治疗方案。精神卫生医疗机构开辟疑难抑郁症患者诊疗绿色通道，及时收治疑难患者。对社工和护理人员开展抑郁症照护与家属辅导技能培训。

（四）加大重点人群干预力度。

1.青少年。中学、高等院校均设置心理辅导（咨询）室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师。将心理健康教育作为中学、高等院校所有学生的必修课，每学期聘请专业人员进行授课，指导学生科学认识抑郁症，及时寻求专业帮助等。

2.孕产妇。将抑郁症防治知识作为孕妇学校必备的科普宣教内容，提高孕产妇及家属防治意识。将孕产期抑郁症筛查纳入常规孕检和产后访视流程中，由经过培训的医务人员或社工进行孕期和产后抑郁的筛查追踪。鼓励精神专科医院、综合医院精神科与妇产科及妇幼保健院等医疗机构以联合门诊或远程会诊的形式，为孕产期妇女提供专业支持。

3.老年人群。精神卫生医疗机构指导基层医疗卫生机构结合家庭医生签约服务、老年人健康体检，每年为辖区老年人开展精神健康筛查，对于经心理测评有抑郁情绪的老人提供心理咨询和及时转诊。

4.高压职业人群。机关、企事业和其他用人单位将干部和职工心理健康作为本单位文化建设的重要内容，创造有益于干部和职工身心健康的工作环境，聘用专兼职的精神心理专业人员。制定并实施员工心理援助计划，开展心理健康教育、心理评估、心理疏导与咨询、转诊转介等服务，提高职业人群抑郁症防治水平。对处于职业发展特定时期或在易引发抑郁问题的特殊岗位工作的干部和职工，有针对性地开展心理健康教育、心理疏导及心理援助。

（五）强化心理热线服务。依托精神卫生医疗机构或12320公共卫生公益热线、社会心理健康服务机构等专业力量，以市为单位至少建立1条24小时提供公益服务的心理援助热线。通过报纸、电视、广播、网络等多种形式，加大心理援助热线服务的宣传，扩大热线服务的社会影响力。将心理援助热线建设成为公众进行心理健康咨询、求助、疏导、危机干预、转介的便捷平台。定期组织对热线接线员的培训和检查，每名接线员每年至少接受2次培训，每月至少接受1次检查。

（六）及时开展心理干预。建立健全包括精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社工等在内的专业化心理危机干预队伍，每年开展不少于2天的专项培训和演练。在重大传染病、自然灾害等突发事件发生时，组织开展心理疏导和心理干预，及时处理急性应激反应，识别高危人群，预防和减少极端行为的发生。

试点地区卫生健康部门要牵头成立专家工作组，对特色服务工作提供技术支持和指导。开展多层次的抑郁症防治技术培训，提高抑郁症防治水平。

探索老年痴呆防治特色服务工作方案（全文）

为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》有关要求，采取有效措施，预防和减缓老年痴呆的发生，降低家庭与社会负担，提高家庭幸福感，促进社会和谐稳定，鼓励社会心理服务体系建设试点地区探索开展老年痴呆防治特色服务，特制定本方案。

一、工作目标

到2022年，在试点地区初步形成全民关注老年痴呆、支持和参与防治工作的社会氛围，公众对老年痴呆防治知识的知晓率提高到80%。建立健全老年痴呆防治服务网络，防治服务能力显著提升，建立健全患者自我管理、家庭管理、社区管理、医院管理相结合的预防干预模式，社区（村）老年人认知功能筛查率达80%。

二、重点任务

（一）加强科普宣教。各试点地区要加大社区（村）层面宣教力度，提升公众精神卫生和心理健康意识，增强居民对老年痴呆防治知识的认识，减少偏见与歧视。各级医疗机构、老龄办、养老机构、医养结合机构工作人员要结合患者及高危人群特点，制作防治宣教材料，使公众免费获得相关科普知识及服务资源信息。鼓励以政府购买服务形式，委托有资质的社会团体开展科普宣传。创新宣教形式，如评选“形象大使”，播放专业权威且通俗易懂的公益广告、科普宣教片、系列节目，组织专家编写科普书籍等。利用我国重阳节、世界精神卫生日、世界阿尔茨海默病月等重大纪念日或节日，采用地方戏、民谣、快板等喜闻乐见的传播方式，及微信、微博、移动媒体等进行科普宣教。到2022年，公众对老年痴呆防治知识知晓率提高至80%。

（二）开展患者评估筛查。基层医疗卫生机构在实施国家基本公共卫生服务老年人健康管理服务项目时，结合老年人健康体检等工作，使用AD8和简明社区痴呆筛查量表开展辖区老年人认知功能评估。养老机构、医养结合机构要定期对机构内老年人认知功能进行评估。对发现疑似痴呆的老年人，建议其到上级医疗机构就诊。社区（村）65岁以上老年人认知功能筛查率达80%。

（三）开展预防干预服务。精神专科医院或综合医院精神科、神经科、老年科依托医联体，将专家服务下沉至基层，为社区（村）可疑痴呆患者提供科学诊断，制定分类管理与治疗方案，并指导基层医疗卫生机构定期随访。基层医疗卫生机构借助医联体等服务模式，开展老年痴呆预防干预服务。对诊断为轻度认知障碍的老人，由社区（村）全科医生组织开展常态化认知训练，预防和减少老年痴呆的发生。对确诊老年痴呆的患者，社区医生对其家属和照料者开展培训，提高干预率，改善生活品质。在县级医疗机构精神科、神经科或老年科专业医生指导下，由社区（村）全科医生结合家庭医生签约服务等，对轻度认知障碍患者每年开展随访，监测认知功能变化。鼓励基层医疗卫生机构采购老年痴呆治疗碍药物，增加基层药品的可及性。鼓励养老机构、医养结合机构通过购买服务等形式，由精神（心理）科、神经科或老年科专业医生团队提供老年人认知功能筛查、老年痴呆诊断、治疗及预防干预等服务。

（四）建立协作服务团队。在县级及以上综合医院由精神（心理）科、神经科或老年科开设记忆门诊，鼓励在精神专科医院开设老年精神科，提供专业诊断治疗服务。建立全科医生、志愿者、社工、心理治疗师等多学科协作的轻度认知障碍及老年痴呆诊疗与照护服务团队。基层全科医生监测治疗依从性，指导社区志愿者、社工提供患者认知训练和家属辅导；心理治疗师、社工提供老年心理辅导；各类社会组织工作人员提供科普宣传、患者关爱服务等。

（五）提升专业服务能力。对试点地区各级医疗卫生机构工作人员开展定期培训。将老年痴呆早期识别与筛查技能纳入社区医生继续教育基础课程。对县级及以上综合医院精神科、神经科、老年科医生开展老年痴呆基本诊断与治疗技能培训。对社工、护理人员和养老机构、医养结合机构的照护人员开展轻度认知障碍与老年痴呆照护与家属辅导技能培训。将老年精神科亚专业培训纳入住院医师规范化培训，培养老年精神科医生。

（六）搭建信息共享服务平台。各试点地区要探索搭建信息服务平台，设置科普知识宣传、服务资源获取、患者管理治疗等模块，通过信息交流与推送的形式，引导患者和医务人员主动加入该平台接受服务；探索试点地区间信息共享与交流机制。

试点地区卫生健康部门要牵头成立专家工作组，对试点工作提供技术支持和指导。开展多层次的轻度认知障碍与老年痴呆防治技术培训，提高试点地区老年痴呆防治水平。