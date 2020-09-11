卵巢是维护女性内分泌系统平衡的重要器官。随着年龄的增长，一般女性在45~50岁开始卵巢逐渐萎缩，功能逐渐衰退，身体出现一系列更年期综合征症候群：月经失调、潮热盗汗、失眠多梦、心慌头痛、焦虑多疑、腰腿酸痛等。当女性在40岁前就出现上诉症状时则是卵巢早衰。

如何保养卵巢，延缓卵巢功能衰退呢？武警广东省总队医院优生优育技术中心妇产科蒋 梅副主任医师表示，以下六招女性不妨牢记：

1.进行健康教育。让广大女性充分了解卵巢的生理功能和卵巢早衰的异常表现，获得科学正确的卵巢保养的保健常识，不要误信美容机构推出的那些所谓“卵巢保养”方法和食用大量的保健品，在出现卵巢衰退的早期及时就医。

2.女性的卵巢早衰可能同遗传、免疫、环境、感染、吸烟、抑郁、未生育等有关。平日里多吃鱼、虾，多喝牛奶，经常锻炼身体，避免熬夜，保持良好的生活习惯，可推迟绝经年龄，延缓卵巢的衰退。

3.女性应从衣、食、住、行等方面谨防卵巢受到伤害，不要使用劣质染发剂、增白等化妆品，少吃油炸食物，少住新近装修的房间，不要吃含有防腐剂、人工色素等各种添加剂的工业食品。

4.保持健康的心态，学会劳逸结合，适当释放身心压力非常必要。

5.营养科学合理，重视疾病的防治。营养不良可影响卵巢功能，不要过度减肥。平日可以食用维生素E、钙剂，增强卵巢功能，维持生育能力，起到抗氧化、衰老的作用，少摄入盐类、酒精、咖啡等容易导致骨质疏松，慎做卵巢及影响卵巢血液供给的手术。

6.在医生的指导下，合理适时应用激素替代治疗（HRT）。

（全媒体记者张青梅 通讯员田乃伟）