伟大抗疫精神照亮前行之路

“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记对伟大抗疫精神的内涵作出深刻阐述。

一场大疫，也是一场大战和大考。对于新冠肺炎疫情，习近平连用四个“最”给出权威定性：这是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，是新中国成立以来中国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。面对空前困难的挑战、如此强大的对手，中国为什么能够高效取得抗疫斗争的重大战略成果？

一个重要原因就是精神的力量。同困难作斗争，既是物质的角力，也是精神的对垒。伟大抗疫精神贯穿这场战斗始终——

当病毒突袭而至，一道选择题摆在了全球政治家面前：此时，该把什么当作一个国家最重要的任务？是生命健康至上，还是经济发展至上，甚至选举利益至上？在中国，答案只有一个：“生命至上”！人的生命、人的价值、人的尊严得到高度重视和悉心呵护。“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”

疫情防控，是一场全民参与、全国“一盘棋”的人民战争。武汉人民、湖北人民识大体、顾大局，阻断疫情蔓延；解放军、兄弟省份八方来援，尽锐出战。一线人员坚守“疫情不退我不退”，医疗企业承诺“不涨价、不断供”，普通网友号召“在家宅着也是战斗”……14亿人众志成城，举国同心，自觉为疫情防控大局贡献力量。

有战斗就会有牺牲。疫情防控工作中，2337名党员干部感染新冠肺炎，396名党员干部因公殉职。正是因为这些英勇献身的烈士，及其身后千千万万的战友们，疫情才能在中国迅速得到有效控制。中国人的“生命至上”，不是躲进小楼、临阵逃脱，而是迎难而上、逆行出征，以生命守护生命。危急时刻，又见遍地英雄。舍生忘死的战疫者们，体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。

疫情防控是一个科学问题。当一项举措被论证是科学的，人人遵照执行，“尊重科学”。戴口罩、建方舱、健康码……这些有力的抗疫措施，在中国执行得非常顺畅，不会与阴谋论、政治化纠缠在一起而贻误战机。世界卫生组织紧急项目技术主管科霍夫说，让她最感动的是，每个中国人都清楚自己在疫情中的角色，知道如何保护自己和家人。

中国人民没有止步于独善其身。34支医疗专家组、283批抗疫援助……中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的信心和动力。“命运与共”，充分展现了中国作为负责任大国的担当。

纵观这场抗疫斗争，“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”这20个字，无疑是对中国人民抗疫精神最精当的总结。

古往今来，任何一个有作为的民族，都以自己的独特精神著称于世。一部中国现代史，也是中华民族进行伟大斗争、孕育伟大精神的历史。从革命战争年代的长征精神、延安精神，到社会主义建设时期的大庆精神、“两弹一星”精神，再到改革开放以来的抗震救灾精神、载人航天精神……每一个挑战都像一次淬火，把中华民族锻造得更加坚韧强大；每一种精神都是一颗星辰，照亮中国人民披荆斩棘的征途。如今，中华文明历史的星空中，又多了伟大抗疫精神这样一颗光芒万丈的星辰。

人无精神则不立，国无精神则不强。在这些伟大精神的激励和引领下，中华民族必能在历史的洪流中屹立不倒、破浪前行。

（作者为本报评论员）