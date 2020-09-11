《黄帝内经》对于灸法的治疗范围和原则有着明确的记载：“针所不为，灸之所宜；阴阳具虚，火自当之；经陷下者，火则当之；经络坚紧，火所治之，陷下则灸之；络满经虚，灸阴刺阳，经满络虚，刺阴灸阳。”古书中说：人于无病时，常灸关元、气海、命关、中脘……虽未得长生，亦可保百年寿矣。

灸法如此神奇，那它是如何操作的？古代的艾炷灸法多为直接灸，直接灸又叫着肤灸、明灸，是将艾炷直接放置穴位皮肤上来施灸的一种方法。直接灸因施灸目的和对皮肤刺激程度的不同，又分为无瘢痕灸、发泡灸和瘢痕灸三种。

无瘢痕灸：施灸以温熨为度，不致起泡，不遗留瘢痕。多用小艾炷。临床适用于虚寒病的轻症。对昏厥、小儿及感觉麻痹的患者应小心，防止发泡或灼伤皮肤。

发泡灸：临床上发泡灸多用小艾炷，对皮肤的灼烫程度较轻。当病人感到皮肤发烫后再继续灸3—5秒钟，此时施灸部位皮肤可出现黄斑，且有汗出，隔1—2小时后就会发泡。发泡灸适用于一般慢性虚寒性疾病，如哮喘、眩晕、慢性腹泻、皮肤疣等。

瘢痕灸又称化脓灸。用黄豆或枣核大小的艾炷，直接置于穴位上施灸，局部组织经烫伤后化脓、结痂，痂脱落后留有永久性的瘢痕，故名瘢痕灸。此灸法适用于哮喘、肺痨、癫痫、溃疡病、慢性胃肠病、瘰疬和发育障碍等症，对高血压病患者有预防中风的作用。但是此法对皮肤损伤较大，现在应用极少。

临床还有间接灸，又称隔物灸、间隔灸，是利用其他物品将艾炷与皮肤隔开施灸的一种方法。间接灸法可避免灸伤皮肤而致化脓，且火力温和，患者易于接受，临床上较直接灸更为常用。间接灸法种类繁多，广泛应用于内科、外科、妇科、儿科、五官科等各科疾病。间接灸法包括：隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子灸等。

如果不在医院，自己操作最为便利的当属艾条灸。艾条灸又称艾卷灸，是将艾条点燃后在施灸部位进行熏灸的方法。艾条灸分为手持灸和艾灸器灸两种方法。手持灸又分为温和灸、回旋灸和雀啄灸三种。

温和灸：施灸者左手中、食二指放于被灸穴位两侧，以感知患者皮肤受热程度；此法温通经脉、散寒祛邪，多用于灸治慢性病，临床运用最为广泛。

回旋灸：将点燃的艾条，旋于施灸部位上，距离皮肤3厘米，平行往复左右移动或反复旋转，使皮肤有温热感而不至于灼痛；一般可灸20—30分钟；适用于风湿痹证、神经性麻痹及广泛性皮肤病等。

雀啄灸：艾条燃着的一端对准穴位，上下移动，鸟雀啄米样施灸，一般可灸5分钟左右。多用于灸治急性病、昏厥急救、儿童疾患等；此法热力较强，注意避免烫伤皮肤。

有些人还经常使用艾灸盒，施灸时，把温艾灸盒安放于平坦的应灸部位，将点燃的艾卷对准穴位置于铁纱上，盖上盒盖。艾盒盖打开的大小程度可根据温度调节。每次施灸时间在15—30分钟。可以一次灸附近的多穴，在针刺穴，再次施灸。适用于常见病症：痛经、腰痛、腹泻等病症。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）