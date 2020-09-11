成语里的中医：如法炮制

如法炮制这个成语，曾出现在清代长篇小说《镜花缘》中。李汝珍在讲述讨伐武则天的军队时写道：“即如法炮制，果然把阵破了。”依照现有的方法、照着现成的样子去办，结果和成效也是可以预期的。

如今，如法炮制往往用作贬义，例如有时同制造假货联系在一起。但事实上，成语的来源绝对“根正苗红”，其本源来自于制作中药的过程。

炮制，古代又称为炮灸、修治、修事等，意思是用烘、炒等方法制作中药。在中药成为“药”之前，往往要进行加工处理，包括对原药材进行一般的修治整理和对部分药材进行特殊处理。很多人在使用成语时将“炮制”误写作“泡制”，以为讲的是泡药喝的事儿。若是理解了其背后的中医知识，这样的笑话就不容易犯了。

如法炮制，关键在于“法”。中药炮制法历史悠久，随着历代的发展不断丰富和充实，方法也越来越多。目前应用比较广的有修制（去除药物杂质，把大块变成小块）、水制（水洗浸泡，使药物变软、纯净）、火制（通过火上加热处理使药物变脆，发挥药效）、水火共制（通过水火共同加热，改变药物性能）等。

不同的药材，通过不同的炮制方法，其性状和疗效也有所不同。与此同时，经过炮制后，一些新鲜草药能够得到更好地保存，药物的质量也得到了保证。

炮制看似简单，实际上非常讲究技术。对于与治病休戚相关的药物加工来说，“不及则功效难求，太过则性味反失”。炮制是否得当，直接关系药效和用药安全，也事关人民群众的生命健康。作为一门技术，中药炮制需要经过专门训练的人才去完成。

这也提出了一个警示，如法炮制虽然很有必要，可一旦不慎就有可能变成照猫画虎。如果没有专业知识、缺乏医生指导，凭感觉买药用药、使用不靠谱的偏方治疗、随便加减药物剂量，极容易造成严重的后果。