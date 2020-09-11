月饼如何走出浪费怪圈

几乎每年中秋节，总要有这么几种新闻报道：节前，各种花样月饼上市，天价月饼惹争议，过度包装须警惕等；节后，则是月饼大甩卖，追问过剩的月饼去哪儿了，反思浪费现象等。

今年，在全社会都在声讨餐饮浪费的氛围中，中秋节又将翩然而至。提前一两个月，很多商家就按捺不住推出“新科月饼”抢占市场了。

事实上，人们对月饼的消费量，早就到了天花板了。笔者每年中秋节，也就当天为了应景，吃上一个半个的，再吃就吃不下了。传统的太甜，为了健康也得少吃；创新的往往流于稀奇古怪，接受不了。所以，月饼的“节前买、节后扔”，成了年复一年的中秋节常态。

问问亲朋好友，大部分人也表示，每年给别人送月饼的同时，自己也会收到少至两三盒多则十来盒的月饼。这当中一大部分难逃被扔掉的命运。因此，每年中秋节过后，小区的垃圾箱里都会发现被扔弃的月饼，有的甚至完整无损。

虽说各方一直在为如何避免月饼浪费而出谋划策，但很多并不奏效。比如以各种月饼为原料的“暗黑料理”，充其量就是个噱头，不适合大多数人的味蕾，从而流传不广。节后月饼更多的归宿是做饲料，这成本就太高了，纯是为了处理。

因此，月饼浪费的本质，是月饼过剩，供大大地过于求。按理说，商家就应该减少供给，那为啥每年月饼消费市场仍旧红红火火呢？

也好理解，月饼的过节属性，已经从补充糖分、过过嘴瘾，转变为人情往来、联络感情。买月饼是为了送礼，吃不吃根本不在考虑范围之内，所以这月饼的浪费，从根儿上就注定了。

所以，防止月饼浪费，就得对症下药，双管齐下。一方面，得继续创新，给月饼动动手术，针对如今的消费需求，开发低糖、低热量的品种，注重养生乐寿，讲究健康营养。

同时，对现有品种提质升级。比如，这些年各种肉馅的月饼推出了不少款，囿于保质期，很多因为没有及时卖掉而被丢弃，能否加以扬弃？或者研发技术，延长保质期？

另一方面，就是大力推动移风易俗，把附加在月饼之上的人情因素、送礼需求尽量净化，还月饼本来面目——寓意团圆，象征温情。

这样长期坚持下去，既从供给角度，让月饼与时俱进，跟上消费市场的变迁，又从需求角度，把各种不正之风、送礼冲动最大限度清除，把水分挤出去，供需平衡了，市场理性了，节后月饼的大规模浪费，还会出现吗？