牢牢端稳饭碗 确保颗粒归仓

安徽亳州市赵桥乡田间，一株株玉米“腰杆”粗壮，绿油油的叶片随风起舞，农机专业合作社负责人焦魁扒开一棒玉米查看，立马笑容满面：“瞧，一棒起码700多粒，准又是个丰收年！”

吉林榆树市保寿镇红旗村田野里，稻浪滚滚，绿意盎然，民悦农机合作社负责人徐禹庆说：“鸭儿肥，新米香，鸭稻共生，真是两全其美！”

从南到北，各地农民即将迎来秋粮收获时节。秋粮占全年粮食产量的3/4，是实现全年粮食丰收的关键。目前，正是秋粮作物生长的关键时期，秋粮生产形势如何？面临哪些考验？如何确保颗粒归仓？记者在部分粮食主产区进行了调查。

秋粮生产形势如何？

秋粮面积增加500多万亩，抗灾抢插及时，秋粮丰收基础牢

“玉米不到一个月就能收了，看长势，亩产上1500斤没问题。”山东安丘市景芝镇逄家庄村，长兴家庭农场负责人逄作棋底气十足地说，今年雨水多，1100亩玉米前期苗情好，后期管得到位，平均亩产能比去年高200斤。

“从全国看，今年粮食生产形势总体不错，稳中向好的态势没有改变。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说，“秋粮是全年粮食生产的大头，如果后期不发生大的灾害，今年还将是一个丰收年。”

今年秋粮丰收的预测基于两点：一是面积，全年秋粮播种面积12.84亿亩，比上年增加了500多万亩；二是长势。“我国的秋粮产区主要在东北、西北、黄淮海、西南、华南等地区，目前这些地区的玉米、水稻、大豆等作物长势总体正常，黑龙江、吉林、山东等秋粮大省的作物长势都是这几年中较好的。”潘文博说。

今年汛期，部分粮食主产省遭遇严重的洪涝灾害，这些地方丰收有保障吗？“由于灾后恢复生产及时有效，目前这些地区秋粮长势不错。”潘文博介绍，与往年相比，今年晚稻最大的特点就是抗灾抢插增面积，各地及时组织抢排积水，排一块、插一块，8月中旬晚稻栽插基本结束，目前晚稻大部分处于分蘖期，长势总体均衡，为夺取丰收打下了好基础。

政策给力，双季稻生产恢复势头明显。今年中央出台了一系列高“含金量”政策，提高了籼稻最低收购价，整合40多亿元中央财政资金，加大对双季稻主产区的支持力度。全国早稻种植面积增加了450多万亩，扭转了连续7年下滑的势头。国家统计局日前发布，晚稻种植面积增加400多万亩，遏制了连续10年下滑的势头。

农谚讲“七月十五定旱涝，八月十五定收成”。目前距秋粮丰收越来越近，这段时间是秋粮产量形成的关键时期，也是灾害多发易发期。潘文博说：“夺取秋粮丰收还要过秋旱、台风、北方的早霜、南方的寒露风，以及病虫害等关口，各地要立足抗灾夺丰收，加强分类指导，全力以赴夺取秋粮的好收成。”

怎样确保颗粒归仓？

统防统治“虫口夺粮”，减少产后损失相当于建起无形良田

确保粮食丰收，要未雨绸缪、千方百计减少损失。

“晚稻分蘖期要少施氮肥，控制无效分蘖，要浅水灌溉、适度晒田，增强抗倒伏和抗病虫害能力……”近日，在湖南省祁阳县羊角塘镇泉口村，20多位村民挤在“田间课堂”，认真记着晚稻田间管理技术要点。

“眼看就丰收了，最担心闹虫子，老师讲的技术容易学，这下悬着的心可以放下了。”村民张海洋说。

植保专家表示，今年我国秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观。农业农村部种植业管理司副司长朱恩林说，科学防控农作物病虫害，是保障国家粮食安全和农业绿色高质量发展的重要措施，今年在强化系统监测、及时预警的同时，加强区域联防和统防统治，确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5％以内，努力为粮食丰收赢得主动。

各地全力“虫口夺粮”保丰收。湖南新建20个监测点，布设高空监测防控灯110多台，目前全省重大病虫害防治处置率在95%以上，防治效果明显。安徽投入1.12万个专业化组织开展统防统治，建立信息化服务平台，进行统一调度。

减少粮食损失，科学收获方式不断跟上。

一场大雨刚过，黑龙江红卫农场第四管理区种植户张建设赶紧到稻田里查看，看着挺立的稻秆、齐整的稻田，他才把心放到了肚子里。

今年52岁的张建设，是种了30年水稻的“老把式”，他管理的稻田，亩产年年超过1100斤，“我把水稻池子边边角角都插上秧，就琢磨着怎么能多打粮、打好粮。”

再有20天左右就可以收获了，张建设早就盘算好了“分段式”收获方法：9月末到10月初，趁着天气晴好，采取割晒、拾禾的方式，收割20%的水稻，其余80%的水稻采取直收作业。在最适宜的时间收获，可避免水稻过于成熟，机车一碰就掉粒，又可有效避免不利天气给收获带来的影响，“丰收的粮食得安全归仓。”

“减少粮食产后损失浪费等于建设无形良田，是提高粮食安全保障水平的重要举措。”国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏说，保障国家粮食安全，在狠抓粮食生产的同时，应大力减少粮食产后损失浪费。

国家小麦工程技术研究中心副主任王晨阳建议，按作物成熟早晚，分区域、分品种适期进行收获，还应通过提高机械性能、合理田间作业等方式，降低收获时的产量损失，确保颗粒归仓。

如何全链条减少“丢粮率”？

增产不能忘记节约，消费不能盲目浪费，科学减损就是绿色增产

在粮食从田间到餐桌的产业链上，生产、储存、加工、消费各个环节都会造成损失浪费。“目前，我国粮食在储藏、运输和加工环节，每年损失量达到700亿斤。”国家粮食和物资储备局有关负责人分析，“运输过程中的抛洒遗漏、农户储粮损失、过度加工都是造成损失的原因。”

“你看，俺家这水稻长得多好，今年收成不会差！”江苏宿迁市关庙镇卓水河社区农民张成林说，“过去人工收割、石碾子脱粒、扬场，粮食不知丢了多少，现在都是机械化，浪费少多了。”

“可不是，去年收稻子时，合作社请了收割机来，粮食损耗率从以前的3%降低到了1%左右。”社区种植大户刘新洪掩饰不住脸上的笑意，“别小看这2%，合作社4000多亩水稻，这一下就多收回100吨左右的稻子。”

我国粮食连年丰收，但增产不能忘记节约，消费不能盲目浪费。科学减损，等于绿色增产，应从整个链条入手减少“丢粮率”，珍惜每一粒粮食。

刘新洪不仅满意高效的机械化收割，还有给力的运输和烘干。“合作社配备了2台大型烘干设备，建起了1300平方米硬化晒场和200平方米储存用房。稻子打下来，封闭式运输到烘干厂房，再也不用‘看天收割’了！”

储粮更安全。在宿迁市宿豫区来龙粮库，工作人员叶增林正盯着电脑屏幕查看粮库温度。“管理好每一粒粮食，是我们的职责。”宿豫区运用储粮新技术，对全区24.5万吨在库存粮采用机械通风、环流熏蒸、电子测温、谷物冷却“四合一”科学手段，实现“绿色、生态、智能、高效”的生态储粮，保障粮食品质。

加工减损耗。“以前大米仅抛光就得抛好几次，碎米率高，还浪费。现在我们按照标准，工序从以前10多道减少到五六道，剥出来的颗粒几乎都是整的，碎米率大幅减少。”宿迁市明微米业有限公司负责人刘培冉说。

从全国看，各地大力推进节粮减损。在农户储粮环节，引导农户使用科学储粮及烘干整理装备，粮食损失可降低至2%以下；在粮食收购环节，各地建设粮食产后服务体系，开展“中国好粮油”行动，促进粮食提质进档；在储运和加工环节，推广安全储粮技术和适度加工技术，大大减少粮食损失和能源消耗。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 18 版）