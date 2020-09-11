大力弘扬伟大抗疫精神

“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记精辟概括并深入阐释了伟大抗疫精神，强调要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

面对突如其来的严重疫情，中国人民风雨同舟、众志成城，不仅构筑起疫情防控的坚固防线，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举，也铸就了伟大抗疫精神，书写了人类精神所演绎的又一个动人篇章。“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”这是中国共产党执政为民理念的最好诠释，这是中华文明人命关天的道德观念的最好体现，这也是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证。面对生死考验，面对长时间隔离带来的巨大身心压力，广大人民群众生死较量不畏惧、千难万险不退缩，以各种方式为疫情防控操心出力，绘就了团结就是力量的时代画卷。“危急时刻，又见遍地英雄”，各条战线的抗疫勇士临危不惧、视死如归，困难面前豁得出、关键时刻冲得上，以生命赴使命，用大爱护众生。面对前所未知的新型传染性疾病，我们秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程，为战胜疫情提供了强大科技支撑。“大道不孤，大爱无疆”，我们发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共，中国人民和中华民族铸就的伟大抗疫精神，成为坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的强大精神支撑。

生命至上，集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求；举国同心，集中体现了中国人民万众一心、同甘共苦的团结伟力；舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志；尊重科学，集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格；命运与共，集中体现了中国人民和衷共济、爱好和平的道义担当。习近平总书记对伟大抗疫精神的概括与阐释，深刻阐明了我们党团结带领全国各族人民进行这场惊心动魄抗疫大战的精神实质，深刻揭示了全国抗疫斗争取得重大战略成果的力量源泉。中国人民和中华民族铸就的伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵，筑起了中华民族伟大复兴征程上新的精神丰碑，成为中华民族最可宝贵的精神财富。

人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，在前进道路上，我们仍然会面临各种各样的风险挑战，会遇到各种各样的荆棘坎坷，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们要大力弘扬伟大抗疫精神，坚定斗争意志，以越是艰险越向前的气魄奋勇搏击、迎难而上，骨头要硬，敢于出击，敢战能胜，克服一切艰难险阻，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的更大奇迹。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 01 版）