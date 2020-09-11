弘扬抗疫精神 科学应对病毒

“大会表彰的是一种精神，一种‘听党指挥，能打胜仗’的精神，一种敬畏生命、‘人民至上，生命至上’的精神。有了这种精神，我们才能战胜疫情。”9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，现场聆听了习近平总书记重要讲话后，荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号的中山大学附属第六医院副院长姚麟说。

习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，在社会各界引发热烈反响。大家表示，继续弘扬伟大的抗疫精神，团结一致，为人民健康保驾护航，护佑我们国家来之不易的发展成果，奋力取得抗击新冠肺炎疫情的全面胜利。

人民至上 生命至上

从人民大会堂回来到现在，吉林大学第一医院副院长吕国悦依然心潮澎湃。他说：“习近平总书记的话无比亲切，这正是我们在前线的切身感受：祖国不会遗漏一个患者、一个病人，治疗费用全免，医护人员全力投入抢救，千方百计降低病亡率，提升生存率。”

吕国悦获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”和“全国优秀共产党员”称号，中南大学湘雅医院感染控制中心吴安华教授、陕西省人民医院副院长易智也同获此双重称号。

“抗疫成果来之不易，没有党的领导，没有中国特色社会主义国家制度的优越性，没有全国人民共同努力，很难想象。”吴安华心情久久不能平静，“抗疫斗争历历在目。获奖只是新的起点，今后仍要做好本职工作，保障医患安全，争取为人民健康再立新功。”

“作为医务工作者，能在国家和人民需要的时候挺身而出，这是我的分内之事。”易智是陕西省首批援武汉医疗队队长，他说，“当前新冠肺炎疫情还在世界范围内播散。我们一定要牢记习总书记坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求和始终把人民群众的生命安全、身体健康放在第一位的重要指示，继续护佑人民健康。”

广铁集团长沙机务段高铁司机周冬长获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。他深情回忆道：“在听到‘保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价’时，我的眼泪在眼眶里打转，内心升起崇敬之情，同时又感受到肩上的责任之重。”

尊重科学 求真务实

“作为医学科技工作者，在疫情面前有一种强烈使命感，促使我们主动投身战‘疫’。”获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”的黄爱龙是重庆医科大学校长，在新冠肺炎疫情发生后，他第一时间启动应急科技攻关，成功研发出国内第一个获批上市的化学发光法新冠病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒。他说：“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，我们将继续努力用科学研究回击新冠病毒，不断造福祖国和人民。”

面对前所未知的新型传染性疾病，我国秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。

作为医疗器械检验一线的工作人员，广东省医疗器械质量监督检验所所长李伟松深刻感受到，这次疫情防控是对国家治理体系和治理能力的一次大考，也是对医疗器械质量监管的一场重大考验。

经历过新冠肺炎疫情的考验，中南大学湘雅二医院院长周智广对医院管理有了更深的思考。他说：“我们将进一步完善医院公共卫生突发事件应急救治体系，形成统一高效的领导指挥体系，科学规范的医疗救治体系，平战结合的队伍建设体系，高效有力的物资保障体系，健全科学研究、疾病控制、临床治疗有效协同机制，积极运用大数据、人工智能等，在防控救治方面发挥更好支撑作用。”

观看了抗击疫情表彰大会后，沈阳动车段技术研发中心副主任唐云鹏表示，作为一名高铁从业人员，也要把这次疫情中体现的科学精神、科学态度贯穿到动车组日常维修工作中，做好技术攻关、解决疑难问题，确保高铁和旅客列车安全万无一失。

携手合作 共克时艰

习近平总书记说，青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任。

“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、广东省第二人民医院重症医学科主任邢锐谦虚地说：“成绩只代表过去，我将把习近平总书记重要嘱托和深情问候带回医院，与广大青年医生一道，加倍努力，将今后的工作扎扎实实做得更好。”

“作为未来医务工作的主力军，我们将以前辈为榜样，在全面建成小康社会的实践之中放飞青春梦想，为实现伟大中国梦凝聚青春能量。”中南大学湘雅二医院17级临五附二大班一组的孔仁婧说。

习近平总书记的重要讲话中，大篇幅讲到中国担当、中国使命和中国方案，讲到了文化自信。

对此，张忠德深有感触。张忠德是广州中医药大学党委常委、副校长，广州中医药大学第二附属医院（第二临床医院、广东省中医院、广东省中医药科学院）党委委员、副院长。除夕夜，他临危受命，登上前往武汉的高铁。他说：“此次抗疫中，我们在传承祖国优秀文化的同时，坚持中西医结合。习近平总书记也在报告中特别点到，抗疫过程中，中医‘三方三药’取得的成果，被多个国家借鉴和使用。这对我们的未来工作和中医发展，都有所鼓舞和启发。” 此次他获得“全国优秀共产党员”和“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，所在单位党委荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

获颁“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”的陈静瑜是江苏省肺移植中心主任，他创新性地在全球率先开展了新冠病人的双肺移植手术，为世界提供了中国经验。他表示，作为一名肺部疾病诊治的专家，深感责任重大，将大力弘扬中国抗疫精神，为健康中国梦作出自己的贡献。

（本报记者叶青 雍黎 杨仑 过国忠 俞慧友 史俊斌 郝晓明 王祝华 龙跃梅）