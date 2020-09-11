年轻人为何动辄给自己贴上“社恐”标签

近两年，“社恐”这个词频频走进公众视野，越来越多的90后、00后认为自己“社恐”。前段时间，在光明日报“青年说”发起的网上调查中，参与投票的2532名网友给出一个惊人的结果——仅69人认为自己没有社交问题，97%的参与者存在回避甚至恐惧社交的现象。

在“社恐”没有流行之前，笔者对不擅长交际、恐惧社交的理解，还停留于“性格内向”的认知。然而，浏览了一些关于“社恐”的文章，笔者却发现，“社恐”存在被泛化的倾向，连自卑和内向甚至也被纳入社恐的范畴之中。

社恐，即社交恐惧症，又称社会交流障碍，医学上属于一种精神疾病，属于焦虑症的一种，在临床上有直接的外在表现。《中国精神疾病分类方案与诊断标准》将其定义为一种过分的境遇性害怕，即个体在公开表演场合和社交场合下担心被人审视，害怕自己会出丑和行为窘迫。

但具体来说，并非所有对社交恐惧的情况都可以叫做社交恐惧症。比如一个害羞的人，对社交活动场合也会有一定的紧张、焦虑心理，甚至还带有一定的回避行为，但这种影响只是暂时的、在场的，一旦离开了即时的情境，就会消失。而真正社恐的人，恐惧程度要更深，发生时间持续更长，还伴有自主神经症状，带有明显的影响社会功能。

笔者注意到，一些文章就将社恐的外在表现简单归结为：不喜欢在酒桌上敬酒、遇到熟人不敢打招呼、不敢在公众面前讲话、在餐馆结账时不敢大声呼叫服务员、坐公共汽车到站时羞于让司机停车，只能眼睁睁地看着错过站、宁可点外卖也不愿意和老板面对面交流……

说实话，笔者就是个性格内向的人，以上一些情形，我小时候也经历过，但随着年龄的增长，有些就逐渐消失了。拿公众场合演讲来说，很多人都会怯场，甚至紧张、手心冒汗等。记得我上小学时，有老师让我到讲台前唱歌，结果，我就站在前面低着头，不敢吭声，到最后眼泪都掉了下来。然而，上大学期间，我却参加了一些演讲比赛，也做过不少室外大型活动的主持人。换句话说，谁都不是天生的演讲家，有些社交技能是需要主动克服心理障碍，慢慢去锻炼的。

要知道，瑞士心理学家荣格当初提出的内倾型和外倾型的性格划分，可并没有给内向者贴上负面的标签，相反，内向的人也有外向者不具备的性格优势。此外，每个人在内心深处或多或少也都会有一些自卑情结。

进一步说，社恐的人可能会自卑、内向，但自卑、内向的人，并不一定就是社恐。年轻人有社交问题，害怕社交，也并不代表就患上了社恐。医学上所说的社恐，是需要专业临床诊断的，当下年轻人的多数社恐，尚且都没到达病态的程度。

更值得追问的是，年轻人为何动辄给自己贴上“社恐”的标签。在我看来，除却对“社恐”这个专业性概念进行泛化、浅层化的理解外，还有一些不可忽视的社会现实因素。

一方面，日常生活中，有一些所谓的社交，确实给我们带来了不少的麻烦。比如，微信时代，朋友圈里的求点赞、求投票、求转发、求砍价，给很多人带来了精神上的“绑架”；工作群里，对领导发言的“溜须拍马”，可不是内向者所擅长的；下班之后，无法拒绝的酒局、虚情假意的社交，也让很多职场年轻人有诸多的无奈……

另一方面，网络的便捷化和虚拟化，成为不少性格内向的人回避社交麻烦的“避风港”，很多打着“社恐”旗号的年轻人，在网络里更加如鱼得水、舒适自在，毕竟，趋利避害是人的天性。建议年轻人走出自己的“舒适区”，主动进行面对面交往，说起来简单，真正做起来，确实是需要迈过心里这道坎儿的。

医学上讲，“社恐”一般只会发生在17-30岁之间，这就不难理解这个词在年轻人中流行的原因。当然，我们也要明白“社恐”被泛化、标签化的背后，既有年轻人对害怕社交的坦诚，也有对自己在某些社会交往技能上欠缺的遮蔽，起到了“保护伞”作用，甚或夹杂着对某些“老一套”社会规则的无奈，表达了回避社交的一种真切的心理诉求。

胡波（南京师范大学博士生 来源：中国青年报