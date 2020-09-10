2020北京服贸会让慈铭体检更具竞争力

9月4日，由商务部和北京市政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举行。服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会，是中国服务业对外开放的重要窗口，同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台。据了解，慈铭体检连续七年主办了中国国际服务贸易交易会（原京交会）健康医疗服务板块论坛和展览，2020年再次亮相服贸会。

据介绍，慈铭体检成立于2002年，由留德医学博士韩小红医师创立，开创了中国健康体检“慈铭模式”，以预防医学为核心让国人受益。经过18年的积淀，在慈铭体检模式的基础上升级创建了全生命周期医疗健康服务生态产业链的平台——韩博仕医疗集团。旗下享有国九条特殊政策的“慈铭博鳌国际医院”、三万平米的韩博士未来健康城、美国纽约曼哈顿GFG国际转会诊及试管婴儿中心等，极大的提高了慈铭体检核心竞争力。

慈铭体检连续十几年通过ISO9001质量体系认证的企业；2019年慈铭体检医学检验中心正式获得ISO15189医学实验室认可证书，成为获此认可的非公专业体检机构。慈铭体检始终秉承“生命之托、质量为本”的理念，为人民健康服务。

9月5日下午在服贸会海南自贸港推介会上，海南省商务厅厅长陈希亲自带队参会。副厅长彭伟作海南自贸港政策及环岛旅游公路宣传推介；海南省旅游和文化广电体育厅副厅长刘成作旅游专题推介；其中博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局刘哲峰副局长推荐吸引了大批合作者。海南省其它重点园区负责人作园区专题推介，专题推介全面展现海南自贸港赋能启航新风貌，欢迎世界各地友人到海南这片热土，开创自贸港蓝海时代。

慈铭集团创始人韩博士作为北京市政协委员，缔造了中国健康体检慈铭模式，连续七年代表中国医师协会主办了中国国际服务贸易交易会（原京交会）健康医疗服务板块论坛和展览，并且在京交会上与海南建立了合作。2015年，慈铭体检从单一体检模式升级为全生命周期的韩博仕创新国际医疗服务平台，并在海南自贸港博鳌乐城国际医疗旅游先行区，创立了一家有温度的小综合、大专科国际化三级综合慈铭博鳌国际医院，拥有第三代基因辅助生殖中心、精准医疗中心、进口医药转换平台。

慈铭体检党委书记、海南博鳌医院创始人胡波在海南自贸港推介会上接受采访

借助海南自贸港、博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊政策，慈铭韩博仕医疗集团、慈铭博鳌国际医院将在北京设立分院，推动先进医疗技术转化为北京和全国百姓提供优质医疗服务。

在慈铭博鳌看来，中国国际服务贸易交易会是海南自贸港和全球的桥梁链接，健康的红利才刚刚开始，将携一系前沿产品出征，掘金万亿市场。开设的慈铭博鳌国际医院并不是普通的医院，而是将海南医院建造与还原成国际先进医院模式，让患者不出国门享受国际技术的同时，享受国际就医的私密环境。

韩博仕医疗集团已邀请全球健康医疗组织包括世界华人医师协会等落地博鳌，以北京韩博仕医疗城为全球服务中心，以全国韩博士诊所为抓手，以慈铭博鳌国际医院为新技术转化基地，借助美国纽约曼哈顿GFG转会诊及生殖中心等资源继续进行国际互动，南北互动。慈铭博鳌国际医院目前聚焦三大核心业务：辅助生殖、干细胞抗衰老及慢病管理。将启动干细胞糖尿病及卵巢修复等临床应用、引进韩国干细胞药物及德国肠癌早癌检测试剂盒等。旨在打造全生命周期健康服务体系，开启“为人民健康服务”新征程，推动新时代大健康消费产业快速发展，夯实体检绝对竞争力。寻求与全球顶尖医药企业、医疗人才及团队合作。旨在打造全生命周期健康服务体系，开启“为人民健康服务”新征程，提高慈铭健康体检国际核心竞争力。

据介绍，2012 年，慈铭体检作为中国医疗服务行业领军受首届“京交会”邀请展示“中国健康体检慈铭模式”并亮相京交会核心展示区。2013 年，慈铭体检 “国际医疗健康服务全产业链”受肯定。 2014 年，慈铭体检携“慈铭云健康服务平台”第三次亮相京交会，用“健康体检 1.0”“健康体检 2.0”“云健 康 3.0”完整诠释慈铭集团“中国式健康体检服务模式”和“国际健康医疗管理服务全产业链”。 2016年，慈铭体检借助过去两届与欧美等发达国家建立了广泛合作关系的基础上，以跨国医师合作为先导，努力寻求多边框架下与沿线国家建立卫生合作机制，构筑内陆和海上“健康丝绸之路”。并发挥互联网跨界高效配置资源的优势，整合全球医师资源，努力提高医疗健康服务水平和效率。与海南博鳌医疗先行区签约并建设“慈铭博鳌国际医院”。2017 年北京服务贸易交易会，慈铭体检集团、美国辅助生殖技术协会联手美国纽约曼哈顿GFG转会诊及生殖中心已落地中国，为国内外不孕不育家庭带来圆梦的新希望；与世界华人医生集团、美国华人医师协会战略合作，引进国际医师；慈铭海南博鳌国际医院试运行。2018年，以助力 “一带一路” 医疗服务为年度主题，内容涵盖高端医疗、慢病管理、医疗保险、辅助生殖、旅游、医养结合、互联网 + 健康医疗、大数据 +AI 等多方面。期间慈铭博鳌国际医院被评选为“最 具国际化战略服务示范案例”。本届京交会健康医疗服务板块受到国内外健康行业高度关注，深化国际服务贸易交流与合作、搭建全球服务贸易交易平台打造“中国服务”品牌。