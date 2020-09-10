稳健医疗荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号

央广网深圳9月10日消息 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会近日在北京人民大会堂隆重举行。记者获悉，稳健医疗（黄冈）有限公司荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

据介绍，在疫情初期，稳健医疗果敢决策，生产线24小时不停机，所有医疗防护产品的生产线进入24小时满负荷运行状态，源源不断地为“白衣战士”们铸造和输送“战甲”和“战袍”，大大地疏解了疫情初期湖北防护物资匮乏之困。

截止到6月底，稳健医疗累计向海内外供应10.73亿只口罩、439万件防护服、470万件隔离衣、250万件手术衣。

6月30日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组，在发给稳健医疗的感谢信中，称其是“当之无愧的抗击疫情军工厂”。

企业负责人告诉记者，“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“抗击疫情军工厂”一样，是国家对稳健医疗的高度认可。稳健医疗将秉承着“呵护健康、关爱生命，让生活更美好”的愿景，继续做好全国人民的健康守护者，不负国家和人民对我们的期待。