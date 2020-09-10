热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

稳健医疗荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号

2020年09月10日10:19 来源：央广网

央广网深圳9月10日消息 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会近日在北京人民大会堂隆重举行。记者获悉，稳健医疗（黄冈）有限公司荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

据介绍，在疫情初期，稳健医疗果敢决策，生产线24小时不停机，所有医疗防护产品的生产线进入24小时满负荷运行状态，源源不断地为“白衣战士”们铸造和输送“战甲”和“战袍”，大大地疏解了疫情初期湖北防护物资匮乏之困。

截止到6月底，稳健医疗累计向海内外供应10.73亿只口罩、439万件防护服、470万件隔离衣、250万件手术衣。

6月30日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组，在发给稳健医疗的感谢信中，称其是“当之无愧的抗击疫情军工厂”。

企业负责人告诉记者，“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“抗击疫情军工厂”一样，是国家对稳健医疗的高度认可。稳健医疗将秉承着“呵护健康、关爱生命，让生活更美好”的愿景，继续做好全国人民的健康守护者，不负国家和人民对我们的期待。

(责编：孙博洋、乔业琼)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn