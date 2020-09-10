“什么是最大的人权？我们保住了这么多人的命，这是我们最大人权的表现。”新学期开学之际，中国呼吸疾病研究领域的领军人物钟南山通过电视动情地说。

这是全国中小学生特殊的“开学第一课”。今年，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国，84岁的钟南山再次迎疫而上，以实际行动诠释了“人民至上、生命至上”的理念。在非典型肺炎和新冠肺炎疫情防控中，他敢医敢言，勇于担当，提出的防控策略和防治措施挽救了无数生命，作出了巨大贡献。

科学只能实事求是，不能“明哲保身”

今年1月19日，两张照片在网上广泛流传。一张照片里，钟南山神情疲惫地靠坐在一列高铁餐车的座位上；另一张照片，显示了两张1月18日从广州前往武汉的高铁车票。

两张照片引发网民的强烈反响，因为就在几天前，钟南山还向全国民众发出呼吁，希望普通人如果没有迫切需要，不要前往武汉，但他自己却毅然“逆行”。

1月18日，临危受命担任国家卫生健康委员会高级别专家组组长的钟南山登上从广州开往武汉的高铁，为的是查明在武汉报告的一种未知的“新型肺炎”。

在武汉实地调研后，国家卫生健康委员会高级别专家组确认，这种“新型肺炎”已经出现“人传人”现象。1月20日，钟南山在北京接受媒体采访时，果断向社会公布新冠肺炎存在“人传人”的情况，拉响了全国新冠肺炎疫情防控的警报。

这并不是钟南山第一次“敢医敢言”。早在2003年非典疫情期间，他就在“衣原体是病因”几乎已经成为定论的背景下，以客观事实和临床经验为依据，提出并证实非典病因是一种新型冠状病毒。

“科学只能实事求是，不能明哲保身，否则受害的将是患者。书本上没有的，只能在实践中摸索。”钟南山曾在接受采访时这样说。

2020年8月11日，国家主席习近平签署主席令，授予84岁的钟南山“共和国勋章”，以表彰他在抗击新冠肺炎疫情进程中作出的杰出贡献。“共和国勋章”建议人选的公示称，在新冠肺炎疫情发生后，钟南山敢医敢言，提出存在“人传人”现象，强调严格防控，领导撰写新冠肺炎诊疗方案，在疫情防控、重症救治、科研攻关等方面作出杰出贡献。

“人民至上、生命至上”

钟南山出生于医生之家。父亲钟世藩毕业于北京协和医学院，是著名的儿科专家；母亲廖月琴，同样毕业于北京协和医学院。

钟南山在报考大学时决定学医。“跟爸爸讨论了半天，他说学医的话，不单是自己身体要好，而且要帮别人身体也健康，我于是决定读医学。”

1955年，钟南山考入北京医学院，走上从医道路。“我非常佩服运动员的拼搏精神，其实我们搞医疗也一样，不到最后，不能放弃。”钟南山说。

从此，“不到最后不放弃”，厚植于钟南山医生心中。

在抗击非典中，钟南山“把最危重的病人送到我这里来”那句话，落地有声、铿锵有力；在抗击新冠疫情中，他再次作出“绝不放弃任何一个患者”的庄严承诺。

8月27日，一位使用体外膜肺氧合（ECMO）辅助支持长达111天的新冠肺炎患者从广州医科大学附属第一医院康复出院，创造了新的救治奇迹。

“做体外膜肺氧合有风险，很容易引起出血，也很容易引起凝血，还可能引起感染，这三个‘关’是很困难的。”钟南山介绍说，“在救治过程中，只要有一线希望，我们可以不惜一切代价。即便看起来必死无疑的患者，我们还是要像绣花一样抢救回来。”

传染病无国界，相互支持少走弯路

“传染病是没有国界的。只要有一个国家不作干预，全球新冠疫情就不会消失。”钟南山说。

在一线指导救治的同时，钟南山始终坚守在国际医学研究一线，第一时间分享中国的抗疫做法经验。截至6月，他与10余个国家和地区医学同行进行了30多场连线……

“通过交流，可让其他国家少走弯路。”钟南山说，“因为我们走过了艰难的路，所以要相互支持。”

他表示：“从抗击非典到抗击新冠肺炎，我国科研攻关能力在战疫中历经锤炼。如果说抗击非典时我们更偏重救治患者，此次战疫中我们把科研攻关提高到与临床救治同样重要的位置。这次，不单将论文写在祖国大地上，也写在了地球大地上。”

2月13日，钟南山团队宣布从新冠肺炎患者的粪便样本中分离出新冠病毒；2月14日，在钟南山指导下，呼吸疾病国家重点实验室联合中科院广州生物医药与健康研究院等研发出新冠病毒IgM抗体快速检测试剂盒；2月28日，钟南山与全国30多位作者共同完成“中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征”研究，并在国际医学期刊《新英格兰医学杂志》发表。该研究收集了来自全国552家医院的1099例确诊患者的临床信息，提出严格、及时地采取流行病学措施，对遏制疫情迅速蔓延至关重要。

如今，钟南山带领的广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室科研团队已经在快速检测、老药新用、疫苗研发、院感防控、动物模型等方面取得了一系列成果，在疫情防控中发挥了重要作用。

新华社记者 徐金鹏 肖思思 王攀 徐弘毅（据新华社广州9月8日电）