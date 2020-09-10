来康集团亮相2020年国际服贸会

备受瞩目的中国国际服务贸易交易会（服贸会）无疑是2020年9月的一大热点。

2020年服贸会由商务部和北京市人民政府共同主办，是全球首个服务贸易领域综合型展会，也是疫情发生以来我国在线下举办的首场重大国际经贸活动。来康集团受北京市中医管理局邀请，携来康家庭智能健检系列产品，参展服贸会公共卫生防疫专题展区中医药主题展。与众多前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康等健康企业一起，向世界展示中国健康产业发展动态和发展水平。

传统新生 智慧未来

来康集团展示了来康镜、来康平衡秤、来康智能便检仪等家庭智能健检领域的卓越产品，吸引了众多行业同仁、媒体代表的关注。

现场工作人员耐心讲解，全面展示来康家庭智能健检产品的应用场景及未来前景，参展观众争相测试体验，亲身感受便捷、无扰的动态健康监测服务，零距离感知智能健康的魅力。

来康家庭智能健检产品由新奥生命科技研究院研发，来康集团出品上市，以生命健康理论和三济抑熵疗愈体系为指导，基于家庭生活场景开发的系列产品。来康家庭智能健检系统运用生物传感与人工智能技术采集健康数据，为家庭用户提供便捷、无扰，适合全生命周期的动态健康监测服务。

线上展厅 云端相聚

作为疫情发生以来中国线下举办的首场重大国际性展会，2020年服贸会实现线上线下融合，来康集团通过搭建传统页面展台和3D虚拟展台，以看得见的智能互动体验，打破空间限制，与海内外参展者共话智慧健康美好生活。

线上云展台，通过图文及视频讲解，全面展示来康集团产品与服务，为观众带来了一场科技感十足的健康“云”盛宴。

专题论坛 共话健康

9月6日，以“传承创新、产业引领、互联共享”为主题的2020北京中医药国际发展论坛同期召开。来康集团总裁张利娜受邀参加，并作了《在传承与创新中探索家庭健康服务新模式》主题演讲。

张利娜表示，来康集团以“让天下人少生病”为使命，以“公益心、使命感、创新力”为准则，传承中医药文化精髓，融合信息医学、能量医学和生物医学，借助生物传感和人工智能等数智技术，精准服务家庭客户，构建涵盖全生命周期的家庭健康服务新模式，助力人们追求身心灵全面健康。

“来康聚焦家庭健康需求，以智能健检产品为入口，提供‘智能健检-数智反馈-健康干预’的全生命周期健康服务”张利娜分享了来康集团在助力国家大健康战略践行落地方面的实践与思考。

来康智能家庭健康服务平台的创新模式和运营能力受到与会专家的广泛关注。