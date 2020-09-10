微量元素还是“食补”最靠谱

近年来，饭后再吃点具备各种功能的营养补充剂，似乎成为了不少人的选择。当下人们越来越关注健康方面的需求，如何合理膳食，如何补充营养素等问题成为人们关注的重点。除去日常膳食摄入，普通消费者有必要常规服用维生素、矿物质以及其他各种膳食补充剂吗？

未发现能有效降低心血管疾病等患病风险

中国轻工业出版社出版的《食品营养学》这样解释营养补充剂：营养补充剂是饮食的一种辅助手段，用来补充人体所需的氨基酸、微量元素、维生素、矿物质等。营养补充剂可以是由氨基酸、多不饱和脂肪酸、矿物质与维生素组成，或仅由一种或多种维生素组成，也可以是由一种或多种膳食成分组成，其中除氨基酸、维生素、矿物质等营养素之外，还可以有草本植物或其它植物成分，或以上成分的浓缩物、提取物或组合物。

青岛大学营养与健康研究院首席教授李铎和美国、英国、加拿大四位学者在《英国医学杂志》（BMJ）上发表了文章《维生素和矿物质补充剂对健康的影响》，评估了多种营养补充剂的效果，其中包括多种维生素、矿物质和鱼油等。

研究发现，在美国，超过70%的65岁以上的成年人使用营养补充剂，相比之下，三分之一的儿童和青少年使用营养补充剂。研究中美国学者估计有5%的人摄入了过多的微量营养素，美国和加拿大的孩子有80%和97%补充了过多的维生素A。使用营养补充剂的女性多于男性。使用最广泛的营养补充剂，前三名是维生素C、维生素E和维生素D，然后是维生素B12、维生素B6和钙。

前述论文显示：随机对照试验结果表明不支持使用维生素、矿物质及鱼油补充剂来降低非传染性疾病的风险。营养补充剂的服用显著减少了大多数营养素摄入不足的情况但也增加了某些营养素摄入过量的情况，需要进行进一步研究，以评估营养补充剂对一般人群和有特定营养需求的个人（包括来自低收入和中等收入国家的人）健康的长期影响。

“以维生素C、E和D为代表的营养补充剂风靡西方世界，但国人却没有普遍服用。”北京科技大学化学和生物工程学院教授宋青表示，微量营养素通过食品补充最自然，而且设计严格的科学临床实验对这些维生素补充剂的繁多的治疗功能也还未能给出最终结论。

“相关随机对照试验的结果说明，对没有营养素缺乏表现的健康人群来说，吃维生素也好，矿物质也好，鱼油胶囊也好，都没发现能有效降低心血管疾病、癌症或2型糖尿病的患病风险。”中国农业大学食品学院副教授范志红表示。

效果因人而异，服用数量、时间都要考虑

营养补充剂到底要不要吃呢？范志红说，要在分析具体情况的基础上做决定，而且补充数量要合理，大剂量摄入营养补充剂的时间不要太长。

“目前还有很多人不属于真正意义上的‘健康人’，未必能保证‘日常从天然食物中能获得充足营养素’，可能在短期之内，还是需要注意补充某些营养素的。”范志红说。

宋青从化学结构来评估补充微量营养素的益处。

“维生素C是几个重要酶的必需辅助因子，但是人类和大多数灵长类动物不能通过自身合成，所以必须从食物中摄取。维生素C也是体内水溶性抗氧化剂。人体的能量来自燃烧化学物质，燃烧过程会损伤细胞结构，抗氧化剂可以减少燃烧损伤。”宋青说。

宋青表示，维生素E则是体内脂溶性抗氧化剂。维生素C和E的抗氧化作用是由各自的化学结构决定的，所以由于细胞结构的氧化而引起的衰老从理论上可以通过维生素C和E等抗氧化剂延缓。

“维生素D是胆固醇通过日光紫外线的照射合成出来的，对骨骼的健康必不可少。但是维生素D是一类甾醇激素，与其紧密结合的受体广布全身，所以生理作用不仅仅限于骨骼。近年动物实验和临床实验发现维生素D可以影响众多生理活动。补充维生素D可以提高免疫力抵御各类疾病。”宋青指出。

宋青表示，虽然维生素C、D、E特有的化学结构保证其强大的保健功能，但是通过膳食营养补充剂额外补充是否有益，需要综合考虑。如果摄取的食物中已有足够含量，额外补充会增加生活成本。对于特殊人群，比方说运动员、减肥人士、老年人、慢性严重疾病患者，补充维生素等微量营养素是维持或恢复生理健康的有力保证。

（本报记者 马爱平）