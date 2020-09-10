一场秋雨一场寒 “九分法”穿搭既好看又实用

一场秋雨一场寒，夏秋之交换季时，大家都会纠结怎么穿衣既好看又实用。其实换季很适合“九分”穿搭法，即：裤子、外套长度选9分；露肤比例大约为1：9；色彩搭配比例为1：9。

九分裤：在所有裤子里，九分裤是最能修饰优化身材的，不仅百搭好驾驭，还可靠它拉长腿型显高显瘦，有种利落干练的感觉。而深色9分牛仔裤，基本是百搭时髦款。

九分长外套：九分长外套，就是长度在小腿下、脚踝上的外套。初秋因为早晚温差大，外搭1件长外套很适合换季时来凹造型。长外套的潇洒和酷感独一无二，利用上“长”下“短”打造层次感，看似随意其实暗藏小心机。

露肤比例1：9：适当露肤也是显瘦妙招，比例大概1：9刚好。毕竟秋天不像夏天，不能想怎么清凉就怎么穿。小个子女性可适当露腿，上身粗壮女性可选择只露单肩。

1：9配色法：就是九分主色，一分点缀色、亮色。掌握好这个配色法则，精致品位两不误。比如全身都是黑白灰时，袜子可选亮色点缀一下，造型时髦度瞬间UP。1：9或者2：8的配色方式，永远是最保险的。如果担心自己的配色功力有限，可先从亮色包包点缀入门。

搭配留“一分”，配色留“一分”，不让造型过“满”，不仅从视觉上让人感觉舒服，也更能体现自己的衣着好品位。（丽达）