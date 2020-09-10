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女性感染HPV别紧张，阳转阴后可打疫苗

2020年09月10日08:55 来源：中国妇女报

赵女士在体检中发现自己感染了人乳头瘤病毒（HPV），通过一段时间治疗后HPV转为阴性，但她很担心还会变回阳性。“对于HPV阳性经治疗后转阴的患者，可接种HPV疫苗，以防再次感染。”福建省医学会妇产科学分会委员、主任医师何春妮强调说，年龄不超过46岁的女性均可接种HPV疫苗，并结合宫颈癌筛查，这才是最可靠的预防方法。

“HPV感染大多是一过性的，90%免疫功能正常的女性，在感染了HPV两年后能自然转阴。” 何春妮提醒说，防治HPV感染，在癌前病变阶段进行有效阻断，会显著降低宫颈癌发病率及病死率。另外，21岁以上或有3年以上性行为女性，应定期进行宫颈癌筛查。

何春妮介绍，持续性高危型HPV感染是宫颈癌发生的病因，高达90％的子宫颈鳞状上皮内瘤变，以及大多数宫颈癌患者均伴有高危型HPV感染。临床上，清除病毒是阻止病变发生的最佳手段，但目前尚无特效药物。现在常用药物是免疫调节剂，治疗HPV感染能直接增强宿主细胞的免疫能力。手术和物理治疗，仍是去除已发生病变或消除高危型持续感染状态的有效方法。但切忌过度治疗，如不规范使用LEEP刀治疗宫颈病变，因切除部分宫颈使宫颈缩短，导致低体重儿及早产儿的出现几率增加，所以一般宫颈炎患者并不建议LEEP刀手术。（吴志）

(责编：许心怡、崔元苑)


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