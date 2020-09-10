不久前，作为我国二级濒危保护物种的松茸，因为首次被列入世界濒危物种红色名录，引发众多关注。

松茸缘何濒危？直到上世纪80年代初，松茸在滇西还被称为臭鸡枞，并不是什么高端食材。但随着成为出口产品、继而引发追捧消费，松茸身价暴涨。出色的口感、丰富的营养元素，让松茸有了“万菌之王”的光环。然而，需求端日益火爆，供给侧却令人担忧。在“头水菌”价格暴涨的吸引下，人们争相加入采挖松茸的行列，而松茸产量却在持续下降。

松茸等野生菌产量为何锐减？专家介绍，这既是因为适生环境在缩小，也跟“杀鸡取卵”式的采集方式有关。采菌人往往“先到先得”，对小于5厘米的“童茸”和可以产出孢子的老茸毫不留情一起摘，不仅卖不上好价钱，还破坏了松茸的种群繁衍。不只是松茸，国内尚未实现人工繁殖的野生菌，都面临着越采越少、越少越贵、越贵越采的“松茸困境”。

与此同时，由于价格高昂，在滇西北等山区，采挖松茸早已不是什么副业，而是部分山区群众雨季来临时的主业。记者在香格里拉等地采访时发现，不少群众单靠采挖松茸一项，就获得了可观的收入。在此背景下，保护好松茸生长环境，实现松茸生态资源的科学可持续利用，不仅是一道生态保护命题，更关系到当地脱贫攻坚的顺利实现和全面小康的质量成色。

习近平总书记强调：“把生态保护好，把生态优势发挥出来，才能实现高质量发展。”这对保护好松茸、发展好松茸产业有着重要指导意义。生态保护是前提，否则就会一失万无。按照相关规定，采挖松茸必须经过政府部门严格审批。加强审批管理，告诉群众哪些松茸可以挖，哪些松茸先不要采摘，哪些松茸该让它回归土地，有助于实现对松茸资源的科学治理、依法治理。

还有一些地方，松茸采摘权并未明确到户，不少采菌人怀有“自己不摘反正别人也会摘”的心态。专家建议，通过承包制等手段，进一步明确松茸采摘权。推动确权到户，明确了使用权，也就明确了保护责任，能从制度层面避免对松茸资源的竭泽而渔。在收购环节，也应加强市场监督管理，逐步做到禁采禁售童茸、老茸。这些举措，既需要政府部门严格执法、主动引导，也离不开商户主动参与、大力支持。唯其如此，才能给松茸等珍贵野生菌保留自然繁殖的机会，实现松茸资源的可持续利用。

发展的潜力依托于生态的禀赋，只有珍惜、善用生态优势，才能将其最大程度地转化为发展优势。松茸之所以珍贵，主要是因为对生长环境要求非常苛刻。保护、修复高山针叶林，是保护松茸的第一步。云南省楚雄彝族自治州南华县把生态环境保护和修复工作摆在重要位置，通过封山育菌，松茸等野生菌资源得到了一定程度的恢复。这充分表明，“把绿水青山建得更美”，就可以“把金山银山做得更大”。

有人说，“每一支松茸的诞生，都是大自然的奇迹”。保护好松茸，除了规范采摘，科研攻关也是一个重要选项。作为共生菌，松茸的人工扩繁很难，但我们不能畏难不前。努力寻找松茸人工促繁新技术，让绿水青山更好转化为金山银山，必将实现保护生态和发展生产的双赢。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 05 版）