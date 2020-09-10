幼时超重的负面影响 并非需要减肥这么简单

3岁的孩子本应天真无邪、无忧无虑，但最近，一个胖到走路摇摆、令人担忧的3岁小女孩佩琪出现在网络上时，其与年龄极不匹配的体重引起了广泛关注。

据了解，佩琪的父母在发布于网上的视频中称3岁的佩琪体重已经达到了70斤。此外，在其父母拍摄的众多视频中可以看出，佩琪“食量惊人”，加之父母无节制地给她加餐，3年内佩琪的体重在以“肉眼可见的速度”增长。

视频中反差极大的身体比例引起很多人的疑虑，3岁孩子的正常体重及饮食应该是什么情况？幼时超重对身体会带来哪些危害？又会埋下哪些疾病的隐患？为此，科技日报记者采访了相关专家。

幼时超重会影响心肺器官发育

“3岁小孩的正常体重约28斤。佩琪70斤的体重超过了正常体重2.5倍，相当于正常两个半的小孩体重。”成都中医药大学基础医学院教授刘渊说，佩琪目前的饮食严重不均衡，接下来最重要的应该是适当控制食量。

根据2017年北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会联合发布的《中国儿童肥胖报告》显示，近30年来我国的肥胖儿童数量急剧增加，如果不加以控制，2030年我国0至7岁儿童肥胖检出率将达到6.0%，人数将增至664万人。

正因如此，儿童肥胖已开始引起社会的关注。刘渊告诉记者，肥胖症就发生原因来说，一般分为两种，一种是单纯性肥胖；另一种是继发性肥胖，主要是由于内分泌紊乱（甲减、肾上腺皮质增生等）以及遗传性疾病影响造成的。“佩琪可能还需要排除继发性肥胖的问题。”

记者了解到，医学上认为体重超过按身长计算的平均标准体重20%—29%的儿童为轻度肥胖，超过30%—49%为中度肥胖，超过50%为重度肥胖。

在相关视频里，佩琪都在胡吃海塞，而且吃的大都是炸鸡、炸排骨、饮料等高糖分高热量食物，方便面、可乐等这类被很多人认为不应该让儿童食用的食品也照吃不误。

佩琪仅3岁就要承受70斤的体重负荷，刘渊认为，这会对孩子的身体造成一定的伤害。

“由于脂肪的堆积会挤占身体的空间，尤其是内脏器官的脂肪沉积，对尚未发育成熟的小孩而言，器官的发育空间也可能受到影响。如果肥胖尚未导致器官永久性伤害，通过调节饮食均衡、加强锻炼等方式，可以恢复健康。”刘渊说，若是长期继续胡乱进食，脂肪、蛋白质等摄入过多，维生素、微量元素等摄入过少，营养会失去平衡。“年仅3岁，将会影响孩子未来的发育，心肺器官的发育则将更受影响。”因此，儿童青少年膳食结构不合理，尤其脂肪供能比增高，摄入过多能量，会导致肥胖的发生。

儿童肥胖的现象增加了患慢性疾病的概率。刘渊表示，幼时超重会造成胃肠功能紊乱，出现易饥、便秘、腹胀、脂肪肝等问题；引发肥胖—换氧不良综合征，导致频繁嗜睡、夜间打鼾；此外，还会产生疲倦、无力、气促、紫绀等症状，引起肥胖性肺心综合征。

“患肥胖症的孩子易产生自卑心理，不容易融入集体，孩子肥胖后食欲难受控制，运动量也难以达标，已形成恶性循环，减肥困难。”贵州省贵阳市妇幼保健院小儿普外科主治医师杨鹏告诉记者，3岁小孩每日的饮食需均衡搭配，例如，每日摄入量应保持盐少于2克、油脂15—20克、奶类500克、豆制品适量、肉禽鱼蛋类50—70克、蔬菜250克、水果150克、谷类85—100克、水600—800毫升。在这个基础上，根据孩子自身情况可以适量增减。

遗传因素、生活习惯均可导致肥胖

近年来，家家户户日子越过越好，肥胖却成了比较普遍的健康问题。据《中国儿童肥胖报告》指出，20世纪80年代，我国儿童的超重及肥胖率还处于一个较低水平，但20世纪90年代以后出现了快速上升趋势。

如今引起网络热议的“2岁半50斤”“3岁70斤”“马上突破100斤”的佩琪，正是儿童肥胖现象的一个具体表现。

眼尖的网友指出，佩琪小小的骨骼承受了巨大的压力，行动有些笨拙，腿脚的动作很僵硬，可能某些关节部位已经开始变形。

“幼儿肥胖会使活动受限、运动量减少，对骨骼发育生长不利。身体负荷过重会使腿部骨骼发育形变，造成骨骼畸形。肥胖还会使脏器代谢负担加大，易发生代谢性内分泌疾病，比如生长发育迟缓、高血压、高血脂、糖尿病等。”杨鹏说。

现如今，很多老人都认为“孩子胖点无所谓”“长大自然就瘦了”，而这些观念很可能是导致孩子发胖、变成“小胖墩”的重要因素。

大规模流行病学调查显示，肥胖呈明显的家族聚集性，父母双亲都肥胖的子女发生肥胖的几率约70%—80%；双亲之一肥胖，子女有40%—50%发生肥胖；双亲均不肥胖的，子女只有10%—14%发生肥胖。

专家表示，家庭遗传因素是导致孩子发胖的原因之一，而父母的饮食习惯、生活规律均会影响孩子。此外，儿童肥胖还受后天饮食习惯、生活方式等因素的影响，大量进食甜食和油炸食品、长期静坐、缺乏运动锻炼等均是引发肥胖的因素。

暴饮暴食会招来系列“富贵病”

吃播是一种新潮的网络直播，“大胃王”通过直播吃东西，获得大量粉丝关注。然而在镜头之外，享受美食的主人公却未必能体会到美好，无所顾忌的“丧命式”吃播，对身体造成了各种损害。

刘渊认为，吃播过程中，所吃的食物身体往往不一定需要，强迫吃下去，就会损害消化系统，不仅会影响正常食欲，久而久之还容易产生厌食，“人体摄入饮食不光图口舌之快，还要讲究营养的平衡。”他说。

“丧命式”吃播赢得了眼球，有了曝光率，负面影响其实也显而易见。首当其冲的就是身体遭殃。“‘丧命式’吃播，短期会造成消化系统的损害，长期则引起肥胖症。而且，暴饮暴食让胃始终处于饱胀状态，容易导致饮食积滞，引起胃胀，严重者造成胃糜烂、胃溃疡，甚至胃穿孔等病症。”刘渊说，中国2000年前的医学著作《黄帝内经》就明确指出，“饮食自倍，肠胃乃伤”。

吃播已经由最初的直播吃饭发展为“吃货大比拼”。观察直播平台可以发现，很多吃播或以量取胜，主播吃进一大锅五花肉、海鲜等；或以奇取胜，直播吃虫、吞蛇等；或以骗取胜，通过假吃、切镜头等方式欺骗粉丝，达到引流、固粉、变现的目的。

这些千奇百怪的吃播存在着其他的疾病隐患。“不少吃播为了博眼球而进食一些特殊食材，如生食海鲜及各种肉类，殊不知，这种吃法易导致细菌性胃肠炎，多种寄生虫病；还有的吃播以进食各种刺激性的食物吸引粉丝，但过辣等刺激性的食物，易导致急性胃溃疡、消化道出血，甚至令人痛苦不堪的痔疮肛裂等疾病。”杨鹏表示。

不仅是儿童进食过量后容易疲倦，成人也会因为进食过量而出现疲倦、无力等症状。杨鹏告诉记者，饱食之后，身上的血液都集中到肠胃系统去“工作”了，大脑供血减少，就容易让人处于疲劳状态，昏昏欲睡，工作学习效率低下。“需要注意的是，进食过量不仅易引起肥胖，也是目前一系列‘富贵病’的推手。”

（李 迪 本报记者 盛 利）