77.2%受访者坦言今年玩电子游戏频率增加

疫情发生以来，看电影、唱K等活动减少，在家打游戏成了很多年轻人主要的休闲娱乐项目。日前，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会和中国游戏产业研究院发布的《2020年1-6月中国游戏产业报告》显示，2020年1-6月，国内游戏市场营销收入1394.93亿元，同比增长22.34%。今年你玩游戏的频率增加了吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1017名受访者进行的一项调查显示，77.2%的受访者今年玩电子游戏的频率增加了，65.5%的受访者每天玩游戏超过2小时，53.2%的受访者坦言自己因为玩游戏视力下降了。

65.5%受访者每天玩游戏超过2小时

朱天宇（化名）是北京某高校大三学生，居家学习期间，他几乎每天都要玩3个小时以上的手机游戏，时长至少是他在校期间的两倍。“在学校时，我课余时间还能和同学打打球。在老家外出减少，拿起手机就会点开游戏App看一看，经常有朋友拉我一起玩，不知不觉两三个小时就过去了”。

“2月下旬开始，我迷上一款竞速游戏，玩得最起劲儿的时候，每天能打七八个小时。”家住山东潍坊的张媛回忆，2月下旬和3月上旬，她打游戏到了“废寝忘食”的地步，几乎每天都会打游戏打到凌晨两三点，然后睡到第二天中午，一睁眼又拿起手机做当日游戏任务，拉队友“上分”。

调查显示，77.2%的受访者今年玩电子游戏的频率增加了。受访者中，有这种情况的男性比例（80.8%）高于女性（72.7%），00后的比例（83.3%）高于90后（82.2%）和80后（74.5%）。

在时间上，65.5%的受访者每天玩游戏超过2小时，其中56.8%的受访者在2-4小时，8.7%的受访者在4个小时以上。30.6%的受访者玩游戏在2小时以下，3.9%的受访者表示不好说。每天玩游戏超过4小时的00后受访者比例高于其他年龄段。

厉子成（化名）是某网络营销公司项目经理，手机里装的游戏App不低于5款。他估算，光是游戏设备，包括游戏电脑、掌机、体感游戏机等，就已经花了两万多元。“今年在家时间长，游戏充值花费应该多了一倍，还买了一款2000多元的热卖游戏机”。

调查显示，在电子游戏充值和买设备等方面，74.2%的受访者今年的花费未超过1000元，其中，16.8%的受访者花费在100元以下，38.6%的受访者花了100元-500元，18.8%的受访者花了500元-1000元。4.6%的受访者花了1000元-3000元，1.2%的受访者花费超过3000元。20.0%的受访者今年没在电子游戏上花过钱。

张媛告诉记者，她之前几乎不玩电子游戏，是因为在家无聊，看到朋友玩，才注册。“在家那段时间，和俱乐部的小伙伴一起打游戏，给我带来很多欢乐。我也没想到自己会那么上瘾，一个月内就充值了800多元，主要是买游戏赛车和车手皮肤”。

张媛现在玩游戏少了，但手机里还留着那款游戏，“无聊时，或者因为一些事情心烦时，还是会玩两把”。

在玩游戏的动机方面，受访者玩游戏主要是为了放松解压（79.0%）和打发时间（68.4%）。

值得注意的是，35.9%的受访者玩游戏是想要交朋友。

厉子成收藏了很多游戏周边产品和经典的掌上游戏机。他自嘲“又菜又爱玩”，“我虽然热爱电子游戏，但肯定不能和职业玩家比。而且作为一个34岁的‘大叔’，我玩游戏已经没有那么强的求胜欲，只是作为一种消遣，主要享受和朋友一起‘开黑’（玩游戏时语音或面对面交流）的快乐”。

53.2%受访者表示今年因为玩游戏视力下降

调查中，53.2%的受访者坦言自己今年因为玩游戏视力下降，31.4%的受访者没有这种情况，15.4%的受访者表示不清楚。

“虽然还没去检查视力，但我明显感到自己今年近视程度加深了。”张媛认为这是因为打游戏时间太长，以及晚上在已经关灯的情况下打游戏。

朱天宇也觉得自己因为打游戏太多而视力下降。“5月的时候坐在客厅看电视，已经明显看不清字幕了，赶紧注意减少游戏时间，保护眼睛”。

“有时候，我玩游戏会非常上瘾。但跳出来以后，会觉得当时真的不应该那么投入。”随着高校恢复正常教学秩序，朱天宇已经回校上课，玩游戏的时间也变少了。朱天宇认为，对于非职业玩家，游戏是一种娱乐方式，如果发现有成瘾的倾向，应该关注背后的原因，进行自我调整。

本次调查中，44.2%的受访者坦言存在无法控制玩游戏时间、强度的情况，35.2%的受访者曾将玩游戏的优先性置于其他重要事项之上，33.9%的受访者在玩游戏出现负面后果时，仍然保持这种行为模式。

“现在倡导养成良好的媒介素养，我觉得打游戏能做到自控也是内容之一。尤其是现在的孩子，应该从小就培养好习惯。”厉子成说。

近些年，发展迅速的游戏产业也有了更为完善的监管。尤其在保护未成年人方面，《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《综合防控儿童青少年近视实施方案》等文件都作出了相关规定。游戏平台也采取了一些措施。

在厉子成看来，营造适度玩游戏的氛围，只靠法规条文的约束和平台的倡导还不够，“之前我待过的一个游戏公会，经常会进来一些未成年人。我们有一个共识，大家在学生上课时间，还有晚上9点后，都不拉群里的未成年人打游戏。看到他们在这些时间打游戏，很多公会成员会提醒。我现在还坚持这个做法，算是老玩家的游戏情怀之一，我觉得成年玩家某种程度上有这种责任”。

参与本次调查的受访者中，男性占55.4%，女性占44.6%。00后占10.6%，90后占50.9%，80后占32.0%，70后占5.2%，其他占1.3%。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报