北京中医药大学东方医院荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体

9月8日上午10时，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。大会对国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章，对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

由北京中医药大学东方医院、东直门医院组成的国家援鄂抗疫医疗队荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体，东方医院孟捷主任医师荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

北京中医药大学东方医院按照习近平总书记的重要指示精神、国家中医药管理局党组和北京中医药大学的工作部署，践行初心使命，带领全院党员干部职工全力抗击疫情。

驰援武汉 尽显使命担当

新冠疫情发生后，北京中医药大学东方医院党委闻令而动，第一时间成立东方医院“抗击新型冠状病毒感染肺炎”领导小组，建立医疗及服务大队，包括医疗分队、护理分队、行政后勤服务分队3个分队。全院党员、群众积极响应医院党委号召，主动请缨，纷纷要求奔赴前线抗击疫情。经过严格选拔培训，医院选派由重症医学、呼吸、消化等专科22名医护专家组成东方医院援鄂抗疫医疗队，驰援武汉，承担国家中医抗击疫情的重任。

在武汉的近两个月时间里，医疗队接管了湖北省中西医结合医院呼吸重症六病区。作为新时代中医医者，传承精华，守正创新，不忘初心，牢记使命，践行“博极医源，仁者爱人”的东方医院核心价值观，不怕牺牲，勇于与危害人类的传染病做斗争，中医中药、适宜技术、特色护理尽显中医药独特魅力。医护一体，医患携手，京鄂互助，在艰难的时刻留下了一幅幅催人泪下、感人至深的画面。

守护北京 打好疫情阻击战

应对突发的北京新发地疫情，医院迅速启动抗疫“战时机制”，抽调300余名医护人员组建9支应急核酸采集队赴高、中风险地区，为12万社区居民采集核酸样本。派出30名医护人员组建医疗队昼夜不停，坚守丰台区、北京经济技术开发区新冠疫情确诊病例密切接触者医学隔离观察点，第一时间筛查出确诊和疑似患者，确保了一方平安。

确立规范 实现零漏诊零感染

2020年1月23日，东方医院第一时间确诊了北京市第6例，中医系统第1例患者。从患者就诊、隔离、确诊、转运，到医护人员防护、场所封闭、环境消毒到诊疗活动恢复，被誉为“教科书”防疫流程。

抗疫期间，为了保障患者就医安全，东方医院采用准军事化管理，铸就进院预检、发热筛查、分诊检测、诊前流调四道防线，设立临时过渡病房，重建发热门诊，确保全体患者和医护人员零漏诊、零感染。确立了中医药防疫管理规范。

北京中医药大学东方医院坚守大医精诚的信念，用中医药无可辩驳的疗效，用中医学严谨科学的管理理念，不畏风险，勇挑重担，用东方智慧，塑造了东方形象。东方医院将同全国医疗卫生战线上的战友一起，不辜负党中央、国务院和中央军委授予的全国抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号，为捍卫人民健康而不懈奋斗！（北京中医药大学东方医院宣传科 闫妍 曹建春）