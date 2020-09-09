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西瓜的番茄红素又多又好

中国注册营养师 谭凯元

2020年09月09日10:21 来源：人民网-生命时报

　　提到富含番茄红素的食物，很多人的第一反应是西红柿。鲜为人知的是，西瓜的番茄红素含量要比西红柿还高。

　　番茄红素是常见的类胡萝卜素之一。研究发现，这种植物化学物清除自由基的能力远超维生素C、胡萝卜素和维生素E，可有效保护身体免受氧自由基的损伤，在一定程度上起到预防癌症、保护心血管健康、延缓衰老、保护皮肤等功效。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量（2013版）》提供的数据，100克的可食部位中，熟西红柿含有4.4毫克番茄红素，西瓜的含量为4.53毫克。并且，西红柿里的番茄红素属于反式结构，需经做熟才会转化成顺式结构，被人体吸收。而西瓜本身有很多顺式结构的番茄红素，不必煮熟，人体就可直接吸收。黄瓤西瓜几乎不含番茄红素；红瓤西瓜颜色越红，番茄红素含量越高。

　　番茄红素是脂溶性的营养素，所以配合带点油脂的食物一起吃，吸收利用率更好。建议把西瓜切成小块和全脂酸奶或沙拉混合后食用，吃西瓜时喝袋牛奶也能起到上述作用。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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