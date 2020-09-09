推进全生命周期健康管理

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下团结一心，众志成城，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。这一成就的取得，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。随着中国特色社会主义进入新时代，人民群众对健康的需求也不断提高。全生命周期健康管理从健康影响因素的广泛性、社会性、整体性出发，以人的生命周期为主线，对婴儿期、幼儿期、儿童期、少年期、青年期、成年期、老年期等不同阶段进行连续的健康管理和服务，对影响健康的因素进行综合治理。它不是对生命周期各个阶段“平均用力”，而是根据不同群体的特点，在重点时期为重点人群提供健康干预，例如母婴保护计划、儿童营养计划、青少年健康促进、老人保健计划等。通过这种方式，将健康管理的关口前移，精准降低健康损害的发生概率，力求实现少得病、少得大病、健康长寿的目标。

习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调：“要坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务”，将全生命周期健康管理提到新的高度。《“健康中国2030”规划纲要》提出健康中国建设的目标和任务，强调要“把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康”。党的十九大进一步强调“实施健康中国战略”“完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务”。去年印发的《国务院关于实施健康中国行动的意见》，从全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康和防控重大疾病三个方面明确了15个专项行动，为落实健康中国战略、推动全生命周期健康管理提供了“路线图”和“施工图”。

在党中央的坚强领导下，全国各地积极行动起来，重视重大疾病防控、优化防治策略、最大程度减少人群患病，积极探索从传统诊病治病向全生命周期健康管理扩展，涌现出不少具有地方特色的有效做法。比如，有的地方以县域为龙头，对乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室实行县乡村一体化管理，形成人、财、物统一管理的整体，使县域内所有医疗卫生机构围绕群众的健康需求进行全链条、全方位和全生命周期健康管理。我国在疫情防控中也探索出一些行之有效的做法，比如，早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施，是应对公共卫生事件的重大制度创新，实现了健康管理关口前移；全社会“大协作+大数据”的方式，实现了全民全方位的疫情防控。我国疫情防控取得重大战略成果，也是实施健康中国战略、探索全生命周期健康管理的成功实践。

构建全生命周期健康管理体系还有很长的路要走。习近平总书记指出：“要推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。”近期召开的中共中央政治局会议提出“建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制”。这要求我们在总结疫情防控成功经验的基础上，建立平战结合、医防融合的全方位全周期健康管理网络；推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节；推动医疗服务体系为全民提供集预防、治疗、康复和健康管理为一体的整合医疗；充分利用互联网医疗、大数据、可穿戴设备和5G等新技术，探索精准便捷的全方位全生命周期健康管理新模式。

（作者为北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、北京大学国家发展研究院教授）

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 17 版）