人民时评：以科学素养支撑健康体魄

减肥的最终目的是健康，有健康才能美，绝不能以牺牲健康为代价

“长达6小时饱腹感”“一餐丢掉700卡”“富含蛋白、膳食纤维素”……最近，一些代餐奶茶、代餐奶昔、代餐粉等代餐减肥产品在网上走红。它们打着“快速”“营养”“好喝”等口号，受到不少减肥人士的青睐。

代餐减肥理念并不新鲜。在医学上，一些特定疾病的患者，需要营养科室专门制定饮食方案，配合药物、手术等治疗手段，共同控制疾病。比如对于糖尿病患者，医生会要求其制定饮食方案，记录每日食谱，以防止血糖过高或过低。如今，人们的饮食结构、生活方式、生活环境都在发生变化，高脂、高糖、高热量的食物吃得多，运动消耗却不足。热量摄入多、消耗少，多余热量就会转变成脂肪，于是，不少人体重超标，“三高”疾病随之而来。受临床医学理念启发的代餐食品，在一定程度上既可免于再加工、直接入口，又能有助于减肥，较为符合快节奏的生活，因此受到热捧。

然而，减肥不可能单靠一瓶瓶的代餐奶茶、奶昔。科学减肥是在保证合理营养成分、基础代谢的情况下，减掉多余脂肪。人体必需的营养素有40余种，来自于多种食物。根据中国营养学会的推荐，每个成年人平均每天应摄入12种以上食物，每周25种以上。其中，碳水化合物占55%—65%，脂肪占20%—30%，蛋白质占10%—15%。代餐食品以碳水化合物为主，所含的营养成分是不全面的。假如长时间单独食用代餐食品，很可能造成营养不良，引发相关疾病。从人体每天所需的能量来看，一餐减掉几百卡的热量，对每天需要1800—2200卡能量进行基础代谢的成年人来说，长期能量过少会对心脏等器官功能造成影响。对于一些已患有基础疾病的人来说，更不能轻易尝试。

代餐食品可以吃，但要搭配其他食物，做到营养充足、保持正常代谢，确保减肥不减健康。减少热量摄入是一方面，建立良好的运动、生活习惯也很重要。“管住嘴，迈开腿”，保持吃动平衡，量出为入控制能量，才能在保持代谢和营养的前提下，成功减掉多余脂肪。比如，每坐1小时起来活动10分钟，每天坚持6000步，每周保持2—3次适量运动，每次中等强度运动半小时以上。饮食方面，保持食物多样性，少油、少盐、少糖，吃七分饱。可以多选用全谷物、杂豆类食物，因为与精制谷物相比，全谷物及杂豆类可提供更多的B族维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分及有益健康的植物化合物，且全谷物、薯类和杂豆的血糖生成指数远低于精制米面。此外，保持规律作息、情绪稳定有利于控制体重。以科学素养为基础的减肥行动，才有助于支撑起我们的健康体魄。

大量事实表明，减肥没有捷径可走，需要长期坚持，无法一蹴而就。努力改变饮食、运动等生活方式，才是最根本、最有效的方法。现在，很多爱美人士加入减肥队伍，为了瘦而美下狠心减肥，但减肥的最终目的是健康，有健康才能美，绝不能以牺牲健康为代价。行动起来，坚持控制体重、科学减肥，我们才能远离多余脂肪的困扰，拥有健康的体魄。

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 05 版）