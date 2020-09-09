“人的生命是第一宝贵的”“为了人民的身体健康和安全，我们可以不惜一切代价”……9月1日晚，由中宣部、教育部、国家卫生健康委、中央广播电视总台联合主办的专题电视节目《开学第一课》现场，“共和国勋章”获得者钟南山为全国中小学生上了一堂生动的爱国主义教育课。

84岁高龄的钟南山（见上图左，新华社记者邓华摄）现为广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任。从医从教一甲子，钟南山以其专业精神、勇敢担当和仁心大爱，诠释了医者的初心和使命，诚如他在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发言时所讲，“‘健康所系，性命相托’，就是我们医务人员的初心；保障人民群众的身体健康和生命安全，是我们医者的使命。”

专业：“科学只能实事求是”

2003年初，非典袭来之际，情况十分危急。

面对这样一种前所未有的疾病，钟南山以其专业学养和丰富经验，否定了“典型衣原体是非典型肺炎病因”的观点，从而为及时制定救治方案提供了决策依据。

敢于下这个判断，是因为钟南山“查看过每一个病人的口腔”。有朋友悄悄问他：“你就不怕判断失误吗？有一点点不妥，都会影响你中国工程院院士的声誉。”钟南山则平静地说：“科学只能实事求是，不能明哲保身，否则受害的将是患者。”

1936年10月，一名男婴出生在南京一所位于钟山之南的医院，父母为其取名“钟南山”。受从事医学工作的父母的熏陶和影响，长大后，钟南山也走上了学医之路。

上世纪70年代末，钟南山赴英国留学。他刻苦学习，在较短时间内取得多项重要科研成果，赢得了国外同行的尊重。学业结束时，面对学校和导师的盛情挽留，钟南山一一谢绝：“是祖国送我来的，祖国需要我，我的事业在中国。”

抗击非典期间，钟南山和他的研究团队日夜攻关，终于在短时间内摸索出一套行之有效的救治办法，为降低病亡率、提高治愈率作出了突出贡献。

面对很多荣誉，钟南山总说自己不过就是一个看病的大夫。然而，就是这个不平凡的大夫，无论是面对非典还是新冠肺炎，始终坚持实事求是，每一次面对公众发声，总能以医者的专业和担当传递信心和安全感。

担当：“我们不冲上去谁冲上去”

从17年前那一句“把最危重的病人转到我这来”，到17年后“抗击疫情，医生就是战士，我们不冲上去谁冲上去？”钟南山肩上始终扛着医者的担当。

今年1月18日傍晚，一张钟南山坐高铁赴武汉的照片感动无数网友：临时上车的他被安顿在餐车里，一脸倦容，眉头紧锁，闭目养神，身前是一摞刚刚翻看过的文件……钟南山及时提醒公众“没有特殊的情况，不要去武汉”，自己却紧急奔赴第一线。

两天之后，1月20日，作为国家卫健委高级别专家组组长，钟南山告知公众新冠肺炎存在“人传人”现象。此后，他带领团队只争朝夕，一边进行临床救治，一边开展科研攻关。疫情防控期间，他和团队先后获得部级科研立项5项、省级科研16项、市级5项，牵头开展新冠肺炎应急临床试验项目41项，并在《新英格兰医学杂志》等国际知名学术期刊上发表SCI文章50余篇，牵头完成新冠肺炎相关疾病指南3项、相关论著2部。

钟南山不仅为国内的疫情防控立下汗马功劳，也为全球共同抗击疫情积极贡献力量。他先后参与了32场国际远程连线，与来自美国、法国、德国、意大利、印度、西班牙、新加坡、日本、韩国等13个国家的医学专家及158个驻华使团代表深入交流探讨，分享中国经验，开展国际合作。

钟南山是一名医生，又不只是医生。每一次面临相关突发公共卫生事件之际，他既有院士的担当，又有战士的勇猛，总是毫无畏惧地冲锋在一线。

仁心：“始终站在治病救人的一线”

如今，钟南山仍坚持每周三上午“院士大查房”、每周四下午半天门诊。周围的工作人员介绍，钟南山在冬天会用手先把听诊器焐热，再给病人听诊，给病人看病时会扶着患者慢慢躺下，等检查完之后，再慢慢扶起来。无论病人多大年纪、何种病情，钟南山都一视同仁。他常说：“从医几十年，我最大的幸福，是始终站在治病救人的一线。”

医者仁心，往往就从这样一些细节中流露。

面对新冠肺炎疫情，钟南山知道公众需要专业的指引。他不仅发挥自己在病理学、流行病学等领域的渊博学识，就连如何洗手、戴口罩等细节也要亲自示范、普及；当他看到疫情防控难度增加时，苦口婆心地劝诫人们一定要尊重医学、尊重知识、加强自我隔离。

从“以疾病治疗为中心”到“以促进人的健康为中心”，钟南山近年来一直致力于推动早诊早治，构筑疾病的“防火墙”。他提出既要“顶天”也要“立地”——“顶天”就是要抓住国际前沿理念、攻关国家急需的项目，“立地”就是要能解决老百姓的需求，研发出有效、安全、价廉、方便的器械和药物。

“这么大年纪了，不累吗？”“治病救人，就不会觉得很累！”钟南山总是笑答，“父亲曾说过，人的一生在这个世界上能够留下点什么就不算白活。”这句话，他一直记得，也一直在践行。

日前，钟南山入选世卫组织新冠肺炎疫情应对评估专家组，将以专业精神和经验为专家组的工作提供帮助并作出积极贡献。在治病救人的第一线，钟南山始终奔跑并幸福着。

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 06 版）