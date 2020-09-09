全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会9月8日在北京人民大会堂隆重举行，对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行了表彰。这是对在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出突出贡献的各界人士的褒扬，是向全社会发出的像英模那样坚守和奋斗的号召，也是对疫情面前同舟共济、守望相助、从未被苦难驯服的我们每一个人的致敬。

在长长的表彰名单中，我们看到了耄耋之年逆行奔赴武汉的共和国勋章获得者钟南山、誓言“国家危难时，医生即战士”的72岁院士张伯礼、“必须跑得更快”的武汉市金银潭医院身患渐冻症的院长张定宇和疫苗研发领军人物陈薇等响亮的名字，更多人的名字并不广为人知。他们中有与死神抢夺生命的白衣天使，也有冲锋在前的公安干警，有奋战社区的街道干部，也有环卫一线的普通工人。每一个名字的背后，都是大爱无疆、无私无畏、忠诚担当、冲锋在前的靓丽身影。他们诠释的是敢于斗争、敢于胜利的奋斗勇气，是责任所在、义无反顾的职业精神，是探索规律、科学求实的严谨态度，是共克时艰、命运与共的博大胸怀。

与长长的表彰名单相对应的，还有这样一组数字：面对突如其来的疫情，全国400多万名城乡社区工作者，织密65万个城乡社区防控网；7955.9万名党员自愿捐款83.6亿元支援疫情防控工作，396名党员干部因公殉职；今年上半年，169名民警、86名辅警牺牲在岗位上；来自全国各地的4万名建设者昼夜奋战，只用了短短十多天建成武汉火神山医院、雷神山医院。在这些令人震撼、叹服的数字后面，是国人万众一心、风雨同舟的努力与付出，值得我们无比骄傲与自豪。

还记得武汉封城之后每天坚持送餐的外卖小哥吗？还记得深夜送护士下班的出租司机吗？还记得热心帮忙取药的邻居大叔吗？还记得机场负责转运的翻译志愿者吗？疫情袭来，有人为居家的孩子义务上网课，有人为加班的医生免费送夜宵，有人为武汉捐口罩、防护服。为了早日战胜疫情，更多的人严格按照疾控部门提醒，戴口罩、勤洗手、少聚集、多通风，进出小区主动配合测量体温、查验证件，出门远行先看目的地防控等级和要求。正是每一位“为热干面加油”的你我他，将守望相助的爱心与配合防控的耐心，汇聚成了战胜疫情的信心和决心。

全民总动员的疫情防控阻击战中，我们每个人都不能也不愿置身事外。在狂风暴雨中塑造的中华民族爱国主义、集体主义精神，从来都不是凌空虚蹈的叙事，而是拥有具体而微的坚实基础。面对生死考验，面对长时间隔离带来的巨大身心压力，亿万国人或向险而行，或默默坚守，以各种方式为疫情防控操心出力。14亿中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，在巨大困难、巨大挑战、巨大风险面前更加紧密地团结在一起，是我们一定能够最终战胜新冠肺炎疫情的定盘星，也是在风云变幻的经济社会发展中立于不败之地的指路标。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。也正因为如此，英模的先进事迹才会打动人心。褒扬抗疫功勋与先进，不仅是对抗疫英雄的礼赞，也是对在疫情防控中尽了自己努力和责任的我们每一个人的致敬。

（栗玉晨）