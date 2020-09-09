以国家和人民的名义致敬抗疫英雄

抗疫斗争，艰苦卓绝。沧海横流，方显英雄本色。中华儿女以无私、无畏、无悔的英雄气魄，铸就了中华民族千百年来百折不挠的英雄气概，彰显了敢于斗争、敢于胜利的革命英雄主义精神。人民至上，生命至上，不放弃一名患者，不放弃任何希望，一个又一个挽救垂危生命的“奇迹”闪耀着人性光辉，演绎了人类与疾病斗争史上又一个英勇壮举。

9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。习总书记充分肯定了我国抗击新冠肺炎疫情斗争取得的重大战略成果，全面回顾了抗疫斗争的不平凡历程，深刻概括了伟大抗疫精神，全面阐述了抗疫斗争取得的重要启示，对进一步做好疫情防控和经济社会工作提出了明确要求。（相关报道见A3版）

钟南山获授“共和国勋章”，张伯礼、张定宇、陈薇获授“人民英雄”国家荣誉称号。表彰杰出抗疫英雄，弘扬伟大抗疫精神，他们的名字和功绩，共和国不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，这是对抗疫英雄的最高礼赞！

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。习近平总书记在讲话中指出，中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。

抗疫斗争，艰苦卓绝。沧海横流，方显英雄本色。危急时刻，向来都没有从天而降的英雄，只有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行。平凡而伟大的中华儿女以无私、无畏、无悔的英雄气魄，铸就了中华民族千百年来百折不挠的英雄气概，彰显了敢于斗争、敢于胜利的革命英雄主义精神。

向抗疫英雄致敬，每一名抗疫先进个人都代表着举国战疫的14亿英雄人民。人民至上，生命至上，只要是为了人民的生命负责，什么代价都豁得出去。不放弃一名患者，不放弃任何希望，一个又一个挽救垂危生命的“奇迹”闪耀着人性光辉，演绎了人类与疾病斗争史上又一个英勇壮举。

向抗疫英雄致敬，每一个抗疫先进集体都是代表着同舟共济的各行业英雄群体。他们是最美的白衣天使，他们是最可爱的子弟兵，他们是最光荣的劳动者。他们舍“小家”为“大家”，同时间赛跑，与疫情较量，仅十几天建成火神山和雷神山医院、大规模改建16座方舱医院，19个省区市对口帮扶16个市州，筑起一道道疫情防控的铜墙铁壁。

一方有难，八方支援。全国一盘棋，上下一条心，风雨同舟、众志成城的家国情怀，彰显了中华民族的爱国主义、集体主义精神，彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性。一切为了人民，一切依靠人民，只要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，就一定能不断化危为机、浴火重生。

向抗疫英雄致敬，每一名优秀共产党员、每一个先进基层党组织都代表着时代楷模的先锋力量。他们是这样一群人，面对极为严峻的防疫形势，他们说“我是党员，我上前线”“疫情不退，我们不退”；危急时刻，他们“一人当两人使”，冲锋陷阵，以身许国，义无反顾。

践行使命，不忘初心。在疫情危急的紧要关头，全国3900多万名党员、干部战斗在抗疫一线，1300多万名党员参加志愿服务，近400名党员、干部为保卫人民生命安全献出了宝贵生命。一名党员，一面最鲜亮的旗帜；一个基层党组织，一座最前沿的战斗堡垒。他们默默奉献，让党徽在战疫一线熠熠生辉。

为抗疫英雄奏响新时代的英雄赞歌，中华民族将不断在困难中磨砺，在磨砺中奋起。我们要慎终如始、再接再厉，毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。大力弘扬伟大抗疫精神，必将激励我们万众一心决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，为实现中华民族伟大复兴奋勇前进！

（本报评论员 金雨红）