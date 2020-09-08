再迎荣光时刻 倾听抗疫医护英雄最美心声

今日上午，庄严的人民大会堂，在雄壮的《向祖国英雄致敬》乐曲声中，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平为四位国家勋章和国家荣誉称号获得者——钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇颁授勋章奖章，再次为在8个多月艰苦卓绝的抗疫大战中“与病毒赛跑、为生命守护”的医护人员以最高礼赞与致敬。

“广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人！他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！”习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会对医护人员的战疫功勋给予最高评价。“我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。”习近平总书记在大会上殷殷勉励。

总书记的讲话高度认可了医务工作者的付出和贡献，让广大医务工作者更加坚定了信心。人民网记者第一时间采访到多位受表彰的医务工作者，以及曾参加过此次疫情救治的医护人员，让我们一起听听他们的感受和心声。

不忘医者初心，牢记医者使命

亲历了国家医疗卫生事业由弱而强蓬勃发展、蒸蒸日上，目睹了共和国从贫穷落后不断走向繁荣富强，“共和国勋章”获得者钟南山在大会上激昂发言称：“‘健康所系，性命相托’就是我们医者的初心；保障人民群众的身体健康和生命安全，就是我们医者的使命。”“我由衷感到骄傲和自豪，也由衷感恩党和人民的培养，倍加珍视难得的人生际遇和干事创业舞台。”

“这份无上的荣誉属于上下同心、和衷共济的14亿中国人民。”在全国抗击新冠肺炎疫情先进个人代表、全国优秀共产党员、北京协和医院感染内科主任医师刘正印心中，承担重症监护救治，就是要将患者的每一线生机牢牢抓住，用最精湛的医术治疗、最精心的看护照料、最温暖的语言安慰，用顽强的意志力和强大的作战力，让患者有信心、不放弃、重燃生的希望。

“作为医生，人民至上、生命至上是我们永恒的信念，守护健康、守护生命是我们终身的职责。当看到患者一个个康复出院，再苦再累再困再乏都值了。”大会现场，言到此处，刘正印热泪盈眶，“我以自己能挽救生命而欣慰，为能报销祖国而自豪。今后，将与千万医务工作者一同坚守初心、践行使命，用实际行动诠释崇高职业精神，永作佑护人民生命健康的白衣战士。”

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，北京小汤山医院综合内科副主任、副主任医师王一书称，聆听了总书记的讲话，备受鼓舞。“我是一名普通的医务工作者，在国家和人民需要的时候，就是要用自己所学的专业知识去帮助患者，尽心尽力尽责做好本职工作。荣誉是对我工作的认可，更是一种鞭策。我要把这种抗疫精神踏踏实实地用在本职工作中，不忘初心，牢记使命，继续为人民健康，为国家的卫生健康事业发展奉献自己的一份力量。”

弘扬战疫精神，勇担时代责任

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、湖北省第三人民医院阳逻院区感染科主任张胜利，经历了从疲惫到兴奋再到今天特别激动的状态转变。“抗疫精神是我们国家的民族精神，这是一种不畏艰辛、排除万难取得胜利的一个精神。这种精神不仅是医疗行业，各行各业都要发扬。”

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、武汉协和医院重症医学科副主任尚游认为，科学精神是抗疫精神的一部分，未来，我们不但要有坚定信念和团结精神，还要发扬科学的思维和策略避免走弯路。

刚从新疆参与疫情救治任务归来一周的华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重症学科主任医师赵建平还在隔离观察，作为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的一员，虽无法亲临表彰现场，但令他欣慰的是，新疆新冠肺炎确诊病例、无症状感染者已全部“清零”。看到屏幕上共同奋斗过的“战友”在现场接受国家隆重的表彰，又激动、又倍感振奋。“抗疫精神中既包含了医务人员不畏生死，攻坚克难，无私奉献的崇高精神，也体现了国家的体制优势，不惜代价全民救治，全国人民团结奋进的磅礴力量，今后要长期保持和发扬这种精神。”

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、武汉市第七医院感染科主任医师严佑琴则表示，听了总书记的报告，内心非常振奋、非常激动，疫情防控的重大阶段成果来之不易，在今后的工作当中，要继续发扬抗疫精神，做好医疗分内的事情，为人民的健康服好务。

从总书记的讲话中，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、中日友好医院肺移植科副护士长孙菁对责任和使命有了更深刻的认识。“抗疫精神不仅体现在疫情最严重时期，在今后也应该发扬光大，让医务工作者能够更好地去实现救死扶伤、治病救人的人道主义精神，为患者提供最好的诊疗、护理服务，让百姓受益。”“在临床工作中，面对可能还会有的未知传染病突发流行状况，要保持高度的职业警觉。不仅是在疫情出现时跟它做斗争，还要在疫情发生前提前干预，这才是将抗疫精神更好延续下去的重要落实。”

慎终如始防控，彻底战胜疫情

“尽管疫情斗争取得阶段胜利，我们仍然不能松懈，必须慎终如始，”钟南山分析称，我们将与全国以及世界的医务工作者，携手在病毒溯源、切断传播、快速诊断、药物研制、重症救治、疫苗开发等方面持续攻坚，努力为全球抗疫事业，构建人类健康卫生共同体做出更大贡献。

武汉市武昌医院作为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体，党委副书记黄国付参加完表彰大会后表示，下一步医院将按照习近平总书记关于构建公共卫生应急管理体系的重要指示精神，补短板、堵漏洞、强弱项，推进10分钟急救圈和平战结合项目建设，并做好秋冬疫情防反弹工作。

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、武汉协和医院重症医学科副主任尚游则认为，科学精神在疫情期间发挥了关键作用，在疫情防控全过程中，科学贯穿其中。疫情发生后，党中央科学领导、科学决策，医务人员科学施治，老百姓有了科学的认识，各行各业科学防疫，让疫情在短时间内迅速控制。

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、北京大学第一医院胸外科大外科护士长王玉英深有感触地说，“这次疫情让公众意识到了传染病的危害性，在人群聚集的公共场所自觉自愿戴口罩，对如何去预防、防治传染病也有了初步的认识。希望加强这种教育，不要因为时间的推移而松了这根弦。”

医患“连心”，做强健康事业

“这次表彰活动对医疗战线、医务人员的鼓励和激励非常大，对全社会形成尊医重卫的良好氛围及整个医师队伍的发展壮大，对医疗卫生事业的发展将会起到非常重要、积极的推动作用。”采访中，这是医护人员们的普遍共识。

健康所系，性命相托。疫情期间，拉近了医患的距离，也树立了医生队伍的强大信心。“经过这次疫情，全社会对医务工作者有了重新的认识，这对形成互相理解、互相包容的医患关系起将会有很大促进。”张胜利说。“今年报考医学院的学生多了，医务人员在人民心中的形象有了很大的提高。”赵建平欣慰道。“经过这次洗礼，我们看到了90后年轻一代的担当、责任和成长，在他们身上我们看到了医疗界的希望。”王玉英振奋地讲。

不负重托、不负荣誉。对于未来医疗健康事业的发展，北京医院护理部主任王霞称，“我们要更加努力将表彰大会转化为我们的动能，从护理来讲，就是要强化护理专业价值的认同，推动护理专科的发展，最大发挥在日常医疗护理工作中护士的专业价值。”

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，南昌大学第一附属医院院长、主任医师张伟表示，继续发扬高尚医德，继续发挥在抗击疫情中展现的责任担当，以不断推进治理体系和治理能力现代化为重要任务和目标，在加快医防融合上有所作为，将常态化疫情防控贯穿始终，为紧缺性人才培养创造土壤。统筹做好医药卫生体制改革与新冠肺炎疫情防治工作，真正让人民群众幸福感更强、获得感更多、安全感更实，为卫生健康事业高质量发展注入新动能。