好“种子”一颗就够，试管婴儿单胎怀孕对母婴更好

“很多人来做试管就是想生个双胞胎，事实上双胞胎早产的发生率高达60%以上，再者妊娠期的糖尿病、妊娠期的高血压综合征、产后出血、早产等等，都是把母亲和孩子置于一个非常危险的境地之中。” 西北妇女儿童医院医学生殖中心主任师娟子教授表示，按照目前国际的趋势和中国科学界的观点来看的话，还是尽量单胎怀孕会比较好。

多胞胎是一种并发症

师娟子教授提醒大众切勿走入试管婴儿的误区，西北妇女儿童医院在进行辅助生殖技术领域的目标是：单胎、足月、活产。双胎对医生来说，是试管婴儿流程中出现的一个并发症，应尽量去避免出现双胞胎或多胞胎。“如果土地好、种子好，一个胚胎也能怀上孕；如果土地不好，移两个也怀不上；若是土地好，胚胎种得越多怀宝宝得越多。从累计活产率来说，单胚胎或单囊胚移植是最好的。”

据悉，西北妇女儿童医院生殖中心作为陕西生殖医学分会主委单位及全国排名前列的试管婴儿诊疗单位，致力于推行单胚胎/囊胚移植，显著降低多胎率。

西北妇女儿童医院医学生殖中心副主任医师李娜教授表示，中心自从实行了单胚胎移植的策略以后，现在80%的人都是单胚胎移植，而且怀孕率没有受到影响，仍然保持在60%左右的临床妊娠率，而双胎率已经降到了7%、8%左右，和一些欧美的发达国家基本接近。

对于一些备孕夫妇的不合理诉求，师娟子教授认为需提高大众对试管婴儿的认知。首先，生男生女不可选，国家法规严格禁止非医学需要的性别选择。其次，多胞胎不可取，诚然，大家看到双胞胎的孩子都特别喜爱，两个小孩穿着一样的衣服特别可爱，但其实对母婴来说有非常大的风险，母亲妊娠期并发症高发、孩子早产、发育异常的比例远远高于单胎。

不孕症里只有约10%适合做试管婴儿

“想做试管婴儿的人很多，尤其是输卵管梗阻，或男方是有严重少弱精子症的人，必须借助试管婴儿治疗帮助他们怀孕，但想尝试的人远远多于实际在做的人。“师娟子教授说，2019年生殖中心全年门诊量达42万人次，其中，只有10%左右的人，需要借助试管婴儿、人工受精等辅助技术来助孕，其他的一些人群通过促排卵或药物治疗，也可以达到受孕的目的。

李娜教授表示，很多不孕症的患者中，如果病因非常明确，可以通过常规治疗，改变不良因素或生活习惯，就可以怀上宝宝。但是很多人对治疗都存在一定的误区。比如像促排卵治疗，对于多囊卵巢综合征等排卵障碍的患者来说，一般经过3-5个月促排卵治疗后，50%以上的人都能怀孕，而且非常安全。

师娟子教授认为，大部分不孕夫妇的怀孕率正常，但是如果选择了错误的方法，用一些效果不是特别理想的方式，可能浪费了时间、花了钱，反倒还延误了治疗时间。因此，如果夫妇同居备孕性生活正常，一年以上仍未怀孕，应该尽快到生殖中心规范性的检查，查出具体问题，再有的放矢地治疗。

师娟子教授指出，在门诊上我们仍看到很多需要试管治疗的求诊者，但由于经济负担或其他原因，走上了一些民间偏方的道路。她呼吁，希望国家也能将不孕症纳入医保范畴，让更多的不孕夫妇得到规范的诊疗。