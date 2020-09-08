新华网评：他们，当得起最崇高的荣誉 

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。在疫情汹汹而来的至暗时刻，一大批英雄模范以无我之姿，回报生于斯长于斯的大地，在守护人民生命健康的征途上奉献、牺牲，为抗击新冠肺炎疫情作出了杰出贡献和不朽功勋。

今天，9月8日，一个值得载入史册的日子。我们以国家的名义，向英雄们致以最高礼遇。国家勋章和国家荣誉称号获得者集体乘坐礼宾车从住地出发，由国宾护卫队护卫前往人民大会堂；习近平等领导同志在人民大会堂会见了国家勋章和国家荣誉称号获得者，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体代表等，并同大家合影留念；在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话，大会对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

这是对抗疫英雄的由衷感佩，他们是当之无愧的侠之大者。还记得，84岁高龄的钟南山在高铁餐车上那张满脸倦容的照片，让无数人看到何为家国之基、民族之魂；还记得，张伯礼接受微创胆囊摘除手术也不下火线，张定宇拖着渐冻症身躯无畏前行，陈薇整整7个多月没有一天休息、每天都工作16个小时；还记得，从抗疫主战场到街道巷陌、田间地头，从白衣天使到社区工作者、公安民警、基层干部、志愿者等，他们守初心、担使命，以心中大爱，筑起生命防线。他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！

这是对抗疫英雄的由衷肯定，他们当得起最崇高的荣誉。“天地英雄气，千秋尚凛然。”一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。我们以最高规格褒奖英雄模范，就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。回顾抗疫历程，生死救援的情景感天动地，万千英雄守望相助的身影，以危难时刻爆发出的不屈力量，成为中国抗疫斗争的精神坐标。历史前行的每一步，无不需要精神力量的推动。面对保卫人民生命安全和身体健康的严峻斗争，中国人民展现出勇于担当、甘于奉献的崇高品格，彰显出敢于斗争、敢于胜利的革命英雄主义精神，是我们驾驭复杂局面、战胜困难挑战的宝贵精神财富。

聚是一团火，散作满天星。把忠诚写在抗疫一线，把大爱播撒在最需要的地方，执甲逆行、躬身奋斗的英雄们，点燃希望的火种，用燃烧的生命照亮前路，必将以抗击疫情所迸发出的强大精神力量，激励亿万中华儿女创造更新、更大的中国奇迹。