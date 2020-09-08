新华网评：他们，用生命诠释英雄本色

董 璐

沧海横流，方显英雄本色；关键之时，彰显硬核之力。

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会将于8日隆重举行，习近平总书记将向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。大会还将对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

这次表彰意义重大，既凸显了中国对抗疫功臣们的高度肯定，也有利于充分展示中华儿女众志成城、不畏艰险、愈挫愈勇的民族品格，将进一步激发斗志、增添动力、凝聚力量。

国有难，召必至。新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，面对突如其来的疫情，党中央快速反应、统一指挥调度，各地区各部门立即响应、一体行动，无数英雄模范挺身而出、逆流而上、坚守岗位，为人民群众筑起一道道安全生命线，用行动践行责任与担当，用生命诠释英雄本色。

他们，是耄耋之年星夜逆行奔武汉的“共和国勋章”获得者钟南山，是把中医药写进抗疫“中国方案”的张伯礼、坚守一线与时间赛跑的张定宇、率团队研制重组新冠疫苗的陈薇等“人民英雄”国家荣誉称号获得者；他们，是白衣执甲、逆行出征的广大医务工作者，以最快速度接收最危重的患者，接管最危险的病区，冲在战“疫”最前线，用生命守护生命；他们，是闻令即动、勇挑重担的人民解放军指战员，敢打硬仗，忘我拼搏，为军旗增添光彩，为党和人民立下战功；他们，是冲锋在前、英勇奋战的各级党组织和广大党员、干部，在这场没有硝烟的斗争中，筑起了一个个巍然屹立的战斗堡垒，让鲜红的党旗在疫情防控第一线高高飘扬；他们，是不惧风雨、坚守一线的广大社区工作者、公安干警、志愿者……他们的事迹可歌可泣，他们的精神感动你我，这一个个平凡而又非凡的抗疫故事，如点点繁星，汇成了璀璨的美丽星河。

崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。隆重表彰他们，不仅是向他们致以诚挚的敬意，弘扬他们的崇高品质和高尚情怀，也可以让更多人读懂忠诚与担当、传承与奉献的丰富内涵，坚定攻坚克难、奋勇前行的信心和力量，在新时代的征程上不断奋斗，创造更多新业绩和新辉煌。