全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在京隆重举行
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，“共和国勋章”获得者钟南山抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄
9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄
9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者陈薇抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn