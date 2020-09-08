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全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在京隆重举行

2020年09月08日15:05 来源：新华网

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，“共和国勋章”获得者钟南山抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄

9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄

9月8日上午，“人民英雄”国家荣誉称号获得者陈薇抵达人民大会堂。 9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 殷博古 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

(责编：李轶群、许晓华)


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