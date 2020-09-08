海内外中医界共同探讨中西医结合治疗"新冠肺炎"的优势

9月7日，北京市中医管理局、北京市人民政府侨务办公室在北京海外华侨华人中医药培训基地共同举办了第四届华侨华人中医药研修班暨北京名医“新冠肺炎”中西医结合预防治疗及康复专家研讨会。就中医药在“新冠肺炎”的预防治疗及康复中遇到的难点、疑点、弱点等一系列问题进行探讨。本次研讨会旨在吸收借鉴中西医和海内外最新医疗理论创新和实践成果，让中医药成为人类健康命运共同体的健康使者文明使者。

会议现场

北京市人民政府侨务办公室调研员李峰就侨办如何发挥优势、积极传播中医药文化讲了三点意见，一是继续保护海外中医人的热情，搭建中医药海内外交流传播平台，及时把国内中医药成果和政策传播海外，不断提高中医药的关注度和影响力；二是继续丰富既有的华侨华人中医药人才库，在海外中医药人才挖掘上下功夫；三是继续推动海外中医药领域优秀人才和精湛技术回归，为海外中医药技术和人才在国内的传承创新、交流合作创造条件。

北京市中医管理局局长屠志涛提出推动中医药服务贸易现代化、产业化和国际化的打造国家品牌、推动服务贸易创新、完善中医药服务贸易统计体系、扩大中医药国际市场准入、促进国内健康服务业转型升级的五点倡议。

海外中医师均表示，借助北京海外华侨华人中医药培训基地这个平台，通过与国内知名专家面对面的沟通，借鉴中医及中西医结合的经验，为人类健康命运体做出更大贡献。

据了解，北京中医药大学东直门医院主任医师姜良铎、中国中医科学院广安门医院副院长刘震和中国中医科学院西苑医院呼吸科主任苗青等9名在新冠肺炎防治一线北京中医与来自美国、日本、毛里求斯等９个国家和地区的华侨华人中医师参加研讨，1000余名海内外中医师通过在线平台参加了会议。