看手相，说是能看出命运，其实更能看出健康。我们的双手与全身经络联系密切，身体上的问题多能从手上反映出来，因此手诊是中医望诊和养生的好参谋。尤其是在治未病方面，当西医体检指标都正常，但总是觉得不舒服的时候，手掌也许能告诉你答案。

两人一握手，就能感受到对方的手温。杨氏手诊对于手感辨证有四句口诀：“手掌长握热到烫，多是实热炎症伤；握久反而不觉热，多是体内有虚火。手掌握着像冰块，寒气游窜体内外。若是只有手指寒，心脏血管慢循环。”意思是说，手温比正常人高，尤其是越握越热，一般提示体内有实热，多是炎症。如果一开始握手感觉有点热，但是时间长了反觉得不是很热，一般是虚火，这种人容易失眠多梦、心烦口干，要注意滋阴降火。 手感比正常人寒者，一般属于阳虚，常见于甲状腺功能低下、微循环障碍、月经不调等患者。如果主要是手掌寒，一般脾胃消化吸收功能弱，受凉容易腹泻，女士多为白带过多；如果主要是手指寒，往往提示血液循环不太顺畅，容易疲劳乏力、头晕头痛。

杨氏手诊把手掌划分为五大区域，就是掌中的“五岳”。手掌中心偏上的位置是“中岳”，对应脾胃，如果这个区域的乱纹较多或颜色偏黄，脾胃功能不是过于亢进就是虚弱。食指下方是“东岳”，对应肝胆，如果出现“井”字纹，最好到医院查查肝胆。中指下方是“南岳”，它与“中岳”的交汇位置如果偏红或有红白交织，要注意血压、血脂，着重预防心脑血管病。手掌的下方一直到手腕属于“北岳”，对应肾脏与膀胱，如果有一些小圈圈一样的纹理，体检时就要着重检查泌尿系统，女性注意预防尿路感染、白带增多以及卵巢囊肿，男性注意预防前列腺增生、尿道炎、肾虚等问题。小拇指下方是“西岳”，靠手腕的部位对应肺，这里如果有青筋出现，要注意养护肺功能，不宜太劳累。

手上的“青筋”实际上是静脉血管。“青筋”凸起往往提示体内有血瘀、痰湿、热毒等。杨氏手诊对此也有口诀：“青筋出现莫慌张，仔细查看在何方。拇指根下肺气阻，中指根下心气伤。食指根下肝气滞，掌心若有肠不畅。”大家仔细观察青筋的位置，有助于初步把握养生的重点。