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跑步岔气，点支沟穴

2020年09月08日09:57 来源：人民网-生命时报

中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师 戴幸平

跑步岔气很常见，中医有个救急的方法——用力点支沟穴。

岔气多由迸气用力、姿势不当、筋肉过度牵拉导致，从而引起气机阻滞、经络受阻。中医认为，不通则痛，这时人体就会发出警告信号——岔气。支沟穴是手少阳三焦经的经穴(十二经脉各有一个经穴，位置多在腕﹑踝关节附近)，其循行路线从锁骨上窝(缺盆)进入胸腔，分布在膻中(两乳之间)，脉气散布联络心包，向下贯穿膈肌。而我们岔气的部位正是在肋间及膈肌，为手少阳三焦经主管。支沟穴为三焦经的“输穴”，是掌管本经所过之处各种疼痛的穴位，所以岔气正是支沟穴的管辖范围。

取穴：支沟穴，位于手腕背侧横纹上3寸处。

具体方法：当岔气时，采取对侧取穴法，如果疼痛在身体左侧，就用力点右侧支沟穴，如果疼痛在右侧，就用力点左侧支沟穴。点按时，同时深呼吸，岔气3分钟左右就会缓解。

(责编：李轶群、许晓华)


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