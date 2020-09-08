节约粮食 掀起可持续生产消费新风尚

浪费可耻 节约为荣

某社交媒体的一段视频中，一个男人在砧板上放了一个西瓜。准备就绪后，他开始将整个西瓜切成片。随后，他只拿起了其中一片西瓜，咬了一小口，然后将剩余的西瓜全都扔进了垃圾箱。

这段视频只是网络上千千万万有关浪费食物的视频之一，而其评论区的回复更令人大跌眼镜：“为了视频的影响力而浪费粮食永远不会令人作呕。”

然而，就在一些人肆无忌惮浪费粮食的同时，联合国粮农组织指出，全球范围内，每年约有1/3的粮食被损失或浪费，这个数字高达约13亿吨。

根据5家联合国机构于7月13日联合发布的最新版《世界粮食安全和营养状况》报告，如不扭转粮食不足人口增加趋势，联合国2030年可持续发展愿景中提出的“零饥饿”目标将无法实现。

节约粮食，各国在行动

珍惜粮食，事关人人。面对粮食的损失与浪费现象，很多国家正在或已经采取行动，通过加强立法、普及节约粮食教育等手段，对食物供应的各个环节加以控制与管理。

今年5月，联合国粮农组织和土耳其农林部发起一项名为“节约粮食”的全国媒体联合运动，土耳其可谓迈出了节约粮食的重要一步。这项运动旨在扩大消费者对减少粮食浪费的好处的认识，抵制浪费粮食行为，促进人们在粮食消费方式上实现深刻而持久的改变。

据《今日美国》5月19日消息，为避免成熟的水果和蔬菜烂在地里，英国政府发起“为英国采摘”（Pick for Britain）行动，鼓励学生和暂时停职的人士参与。“食物不是凭空变出来的，”英国查尔斯王子在社交媒体账户上发布视频向大家呼吁，“粮食是宝贵的，不容忽视。”

近日，美国匹兹堡和其他9个城市新发起一项有关粮食的倡议计划，旨在减少食物浪费、拯救即将扔掉的多余食物以及回收食物残渣。该计划的负责人安德鲁·达什说：“本市将继续推进食品相关立法工作，通过预防浪费、拯救食物和厨余回收来减少食物浪费。这些解决方案有利于本地区的经济繁荣，并减少废物造成的污染。”

多措并举避免浪费

据美国农业部的数据，美国食物浪费约占食物供应的30%—40%。零售和消费者层面的食物损失为31%，在2010年大约相当于1610亿美元的食物。

据美国国家科学、工程和医学研究院（NASEM）官网8月21日消息，该机构发布了《减少消费者粮食浪费的国家战略》报告，确定了造成消费者粮食浪费的11个驱动因素，包括影响消费者行为的营销实践、政府政策和法规、对消费者时间和注意力的竞争需求等。报告制定了改变食品供应场所的饮食环境、通过联邦立法使食品日期标签标准化、支持消费者改变饮食习惯、开展避免食物浪费的技术研发等多项措施。

“当您在杂货店购买约500克草莓时，您永远不会故意浪费草莓。但是，如果这是您本周唯一一次去商店，或草莓买二送一时，可能会导致您购买的草莓超出您的实际需求，这就造成了浪费。”报告委员会主席芭芭拉·欧·诗尼曼和加州大学名誉教授戴维斯说。

因此，针对战略中的“改变饮食环境”，报告提出，制造商、零售商、餐馆等食品供应场所在组织促销活动和制做店内提示时，应鼓励消费者优先购买适当数量和种类的产品（如冷冻的、耐储藏的和易腐烂的），改变提供食品方式，与消费者沟通以减少食品浪费。

例如，商店可以考虑提供小型手推车或篮子来减少过度购买；自助餐厅可以拿走托盘，从而使消费者选择更少的食物；餐厅可以提供较小的份量并重新设计自助餐，以减少浪费。

让节约成为自觉行动

“温饱不忘饥寒，丰年不忘灾年，增产不忘节约。”节约粮食，更依赖人们的自觉行动。

在过去几年，日本曾开展过一场主题为“节约食物”的宣传运动，开展了许多讲座和培训课程，以提高日本青年（从小学到大学）对减少食物浪费的认识。日本平均每年消费620万吨食物，尽管这个数字仍随着家庭收入增长而上升，但是在全国范围内，日本人对食物浪费带来的经济问题以及道德负罪感有了更广泛的理解。

在日本的大部分地区，与“祝您有个好胃口”形成鲜明对比的是，大多数人会轻声地说“我要开动了”。其实，这句话背后蕴含着“我接受”的意思，是一种对食物的尊重。日语中“mottainai”一词，翻译过来是“多么浪费”！“mottainai”表达了人们对食物和其他资源被丢弃的不满，包括学校在内的机构一直在用“mottainai”来强调制止食物浪费的必要性。

若全世界从现在做起，提高认识、节约粮食，联合国提出的“零饥饿”目标的实现将指日可待。

“当我们努力在减少粮食损失和浪费方面取得进展时，只有我们相互协调，共同努力并以改变认知为基础，节约粮食才能真正发挥作用。”土耳其农业和林业部长帕克德米尔利说，“因此最重要的是，所有参与者共同努力，提高对粮食问题的认识，由此才能带来一种可持续生产和消费的风尚。”