新华社重庆9月7日电题：吃火锅你会把剩下的菜“埋”到锅里吗？——聚焦火锅“隐形”浪费

新华社记者陈国洲、周闻韬

吃火锅，菜剩下了怎么办？记者近日走访重庆主城区一些火锅店时发现，在全社会提倡节约光荣、拒绝浪费的大环境下，一些食客为了防止店家二次回收，将剩下的菜煮进锅底，表面上看都光盘了，其实锅里另有乾坤。一些火锅店店主告诉记者,这样的“隐形”浪费在火锅消费中并不少见。

临近傍晚，位于重庆观音桥商圈的多家火锅店前挤满了正在排队的食客。记者随机走进一些火锅店看到，店内张贴着醒目的“节约为荣”主题标语。但即便如此，总有一些客人在离去后桌上还剩下不少菜。记者观察发现，一些“聪明”的顾客离席前，会将剩菜统统煮进锅里。表面看桌上都是空盘，但用勺子在锅底捞一捞，仍然会发现不少残留菜品，有的捞起来可以装满整整一大盘。

记者与一位刚刚“埋”菜的顾客攀谈起来，她说之所以这样做，主要是为了防止店家二次回收剩菜不卫生，其身边一些朋友也会这么做。“先煮进锅里吧，吃不完总比摆在碟子里好看些。”她说。

“火锅浪费主要体现在锅底。”店员告诉记者，虽然店里长期提供打包服务，但部分食客一没当回事、二嫌麻烦，选择打包的比例不到5%，最后只能当作餐厨垃圾处理，令人心疼。

“卤校长”火锅观音桥店店长温成超说，火锅浓油重料的，一些顾客会觉得把剩菜煮出来打包回去不好吃。如果不煮直接打包生菜，又觉得每样也就剩一点，拿回去不好利用。

“最好的办法还是要控制点菜的量。”温成超说，通常情况下，吃火锅时人均点2到3个菜即可，人少时的浪费程度反而更严重，所以点菜时尤其要注意“手下留情”。

采访中记者发现，为了形成全社会拒绝浪费的良好风尚，越来越多火锅店推出了激励节约、防止浪费新服务。“您好，您4位用餐，点8个菜就好，不会浪费。”在温成超的小店，客人点餐前店员都会友情提醒，这已成为店员服务的规定动作。对于确实吃不了的顾客，小店推出了“连汤一起带走”打包服务，客人回家只要加热就可再食。

“把吃剩的菜‘埋’进锅里，如果用这种方法假装光盘，其实更没面子！”重庆市火锅协会相关负责人说，目前重庆共有火锅门店29500多家，是名副其实的“火锅城”。作为“火锅城”的火锅协会，他们正在号召所有喜爱吃火锅的人：别把剩菜“埋”进锅底，带走更好！（完）