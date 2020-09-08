防晒不是夏天专利 坚持防晒抗衰防癌

9月虽已入秋，但“秋老虎”热度不减，还是每日艳阳高照。美国皮肤病协会研究发现，紫外线是致皮肤衰老的罪魁祸首，它对皮肤伤害主要就是晒黑、晒老、晒伤。而注重防晒的女性，更少有皱纹和老年斑，并且气色红润，看起来比实际年龄年轻10~20岁。

世界卫生组织发布的《太阳紫外线辐射》报告显示，全球每年多达6万人死于阳光，其中4.8万人因患恶性皮肤黑色素瘤死亡，另有1.2万人死于其他类型皮肤癌。专家提醒，防晒可不是夏天专利，女性一年四季都应做好防晒，以减少紫外线对皮肤的伤害，避免肌肤衰老和相关皮肤疾病。那么，我们怎样才能科学防晒？孕妇和婴幼儿也能涂抹防晒霜吗？

防晒并非只有夏季和户外才需要，冬春秋和室内也需防晒

“防晒，主要防的是阳光中的紫外线。”首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科主任李邻峰介绍，根据波长，紫外线可分为紫外线A（UVA）、紫外线B（UVB）和紫外线C（UVC），其中紫外线C几乎被臭氧层全部吸收，对人体影响较大的是UVA和UVB。

UVA的主要危害是光老化，即皮肤长久暴露后易起皱、老化，甚至还可能导致皮肤癌的发生。UVB则会带来皮肤红肿、掉皮等晒伤现象，而皮肤细胞的DNA损伤，是引发皮肤癌的关键因素。李邻峰提醒，因为男性普遍不重视防晒，男性的非黑素瘤皮肤癌发病数和死亡人数均要高于女性。

目前防晒的两种主流方法中，防晒衣、遮阳伞等的防晒原理不难理解，这些措施可直接将紫外线与皮肤隔离。而防晒霜、防晒喷雾等涂抹产品，也可从原理上细分为物理性质和化学性质两种。

“物理性质的防晒霜主要包括二氧化钛、氧化锌等成分，能够以颗粒形式附着在皮肤表面，将紫外线反射或折射出去，达到防晒效果。这类防晒霜通常适用于孕妇、小孩、老人及皮肤敏感人群等。”李邻峰解释说，化学性质的防晒霜通常包括对氨基苯甲酸等成分，需要皮肤吸收后与皮肤中的蛋白结合，起到吸收紫外线的作用。因此，化学类防晒霜需要留出给皮肤吸收的时间，一般建议至少出门前半小时涂抹。

“一年四季中，只要活动在有阳光的地方，都会面临着紫外线的侵害，无论室内室外。”中日友好医院皮肤科主治医师李锘提醒说，虽然夏天紫外线更强烈，但防晒也不应只顾夏天和户外，忽略了冬春秋和室内地区。有条件的应该一年四季都涂抹防晒霜，哪怕是阴雨天气，特别是经常在户外工作和活动的人。

2岁内婴幼儿以衣物防晒为主，孕妇可正常使用防晒霜

那么像婴儿、孕妇等特殊人群该如何选择防晒品？李锘建议：

婴幼儿：为避免婴幼儿过度防晒而导致维生素D缺乏，每天可进行1~3次日光浴，每次10分钟左右，即可满足宝宝1天维生素D需要量。小于6个月的婴儿皮肤娇嫩，体表面积与体重比值较高，涂抹防晒产品后，不良反应风险较高，不建议使用。应通过避免阳光直接照射、衣物等遮盖防晒。6个月至2岁婴幼儿，仍以衣物遮盖防晒为主，也可挑选SPF10/PA+以内的物理性儿童防晒产品，以霜剂或粉质产品为宜。

孕妇：准妈妈在妊娠过程中使用防晒剂，除一般的皮肤保护作用外，还可减少黄褐斑发生率或阻止妊娠期皮损进一步加重。防晒产品使用方法同正常人，但防晒剂配方应更加简单，对其风险评估要求更高。

防晒品、食疗、护具，一个都不能少

李邻峰表示，作为医生，他更推荐物理型防晒产品，几乎不会引起过敏；而化学型防晒产品由于添加化学物质较多，容易引起过敏和接触性皮炎。他建议，女性挑选防晒产品时应注意：

1.买防晒霜前做一次准确的皮肤测试。油性肌肤应选择渗透力较强的水性防晒用品，干性肌肤应选择霜状的防晒用品，中性皮肤一般无严格规定，肌肤敏感人群应选择物理性防晒霜，乳液状防晒霜适合各类皮肤使用。

2.先将产品涂抹在耳后或手腕内侧处，观察10分钟内是否出现红肿痛痒等不良反应。

3.目前市面上的防晒产品主要是防止中波紫外线，即防止皮肤晒伤、晒黑等，但对于长波紫外线没有很好防护作用。长波紫外线可穿透真皮层使皮肤晒黑受伤，会引起皮肤衰老，因此应尽量选择广谱防晒霜。

4.买防晒霜时先看配料表，注意其中是否有让自己过敏的成分。

5.夏秋应尽量避免在10~14点紫外线最强时间段外出，必须出门时建议两种防晒方法“齐上阵”：既用遮阳伞、防晒衣、帽子等遮阳，也要涂防晒霜，且防晒霜建议连续涂两遍，每隔2~3小时补涂一次；参加游泳、潜水等水下活动时，应选用防水防晒霜。夏天使用SPF大于30的防晒霜，其他季节可酌情选用SPF15~20的防晒霜。

6.防晒护具要讲究。有防晒涂层的遮阳伞、大帽檐（帽檐边宽至少7.5cm）的帽子、深色遮阳镜都是非常好的防晒工具，建议随身携带。防晒服要选择紫外线防护指数（UPF）大于40、 UVA透过率小于5%的，防晒效果才好；颜色深的衣物比颜色浅的遮阳效果更好；织物密度越高，防晒效果越好。如果是紫外线不强的季节，穿长袖、长裤就可起到很好防晒作用。

除了借助外物防晒，李锘还建议，平时可多吃一些有防晒作用的食物。如番茄可阻止皮肤胶原被紫外线破坏，有一定防晒功效；柠檬中丰富的维生素C能促进新陈代谢、延缓衰老、美白淡斑、收细毛孔、软化角质层，对皮肤有护理和抗晒作用。（记者 项丹平）