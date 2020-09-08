黑你没商量，口服产品防晒不靠谱

夏末秋初，仍是烈日炎炎，传统的防晒霜、遮阳伞、防晒衣等几乎成了女性日常出门“标配”，但近年来又兴起了一种防晒“神器”——防晒丸或防晒糖，其声称每日吃一颗有防晒和美白双重效果，不擦防晒霜也不会被晒黑。一时间，许多懒于涂霜抹粉的女性纷纷“种草”。

记者在一些电商网站搜索防晒丸，看到多种来自日本、西班牙、美国等的进口产品，这些产品通常打着纯天然植物萃取的旗号，所用植物如蕨类、西柚、石榴、葡萄籽、山药、百合、红橙提取物等五花八门，此外还会添加如维生素C、柠檬酸、氨基酸、半胱氨酸甚至胎盘素等其他物质。其均声称可通过内服保护皮肤免受紫外线伤害，甚至修复受损肌肤，防晒效果比防晒霜好。这是真的吗？

吃糖丸防晒不管用，没有科学依据

“所谓的防晒丸并不能起到防晒效果。” 中日友好医院皮肤科主治医师李锘指出，首先防晒和抗氧化是两个不同概念。防晒是通过物理、化学方法使皮肤免受紫外线侵害，而抗氧化则通常用于对已经晒伤的皮肤进行修复。因此，防晒丸能防晒这一说法并不科学。

李锘还表示，对于口服产品来说，抗氧化成分是否能被皮肤组织吸收，吸收的量有多少，以及吸收后可以维持多长时间后才被代谢掉，这些问题都需要进一步验证。 “同样的道理，维生素C、柠檬酸等物质也具有一定抗氧化作用，但效果如何还需进一步查证。”李锘说。

首都医科大学附属北京世纪坛医院皮肤科主任医师周平指出，虽然防晒丸中含有一些抗氧化活性成分，但人体内细胞分子层面的反应过程是极其微观的，如此微观的作用不可能靠口服完成。即使防晒丸对晒斑恢复或有帮助，但商家称其具有美白、防晒作用，肯定是夸大了。吃下去的防晒丸只有不到20%能被人体吸收，吸收后到达皮肤的量又要打个折扣，经过层层“过滤”，防晒丸最后能起到的晒后修复作用已经微乎其微。

长期服用防晒丸或有害健康

许多女性朋友已用亲身经历证明，吃了防晒丸裸露处的皮肤依旧被晒得红肿脱皮，但商家仍坚称：长期服用才有效果。

武警总医院皮肤科副主任医师程纪群提醒，长期、大剂量服用防晒丸不仅美白防晒效果甚微，还可能会对肾脏、肝脏造成额外负担，影响其正常功能。比如防晒丸中维生素含量过高，只有很少一部分会被人体吸收，大部分会被肾脏、肝脏等器官排出体外，如果毒素不能及时排出体外，可能增加结石、溶血等风险。再比如半胱氨酸虽可减少黑色素的生成，但这只有在人体缺乏时才有补充作用，正常情况下不仅没用，还会加重肝脏负担。此外，一些防晒丸还会加入黄体酮等激素，以通过调节激素含量减少黑色素形成。正常人摄入过多黄体酮，反而可能导致内分泌失调。所以，有些女性服用防晒丸后会出现爆痘、月经推迟的情况。

李锘提醒，目前我国没有科学论证表明，口服防晒丸、防晒糖等能对人体有防晒作用，也就是说，想通过食物轻松防晒的美梦目前尚不能实现。女性不要盲目跟风“网红”产品，特别是对一些直接食用的产品更应谨慎，避免同时损失健康和金钱。（记者 项丹平）