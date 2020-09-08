这些防晒误区，你入“坑”了吗？

纵使防晒已是“老生常谈”，仍有很多人不以为然，甚至稀里糊涂掉进了一些防晒“陷阱”。快来看看，你是否也被这些认知误区“坑”过？

误区1：皮肤白皙不需要防晒。许多人以为皮肤白皙的人不容易晒黑，即使晒黑了也很容易变白，因此不需要防晒，这种说法是错误的。专家指出，皮肤越白嫩的人越要格外注意防晒，因为肤色浅的人对光比较敏感，更容易晒伤，所以黄种人罹患皮肤癌几率较白种人略少。

误区2：不出门就不用防晒。许多人认为只要待在室内就不需要防晒。研究表明，玻璃能挡住紫外线B（UVB），却挡不住紫外线A（UVA）。只要阳光透过玻璃照在皮肤上超过10分钟，也会灼伤皮肤。另外，紫外线可通过空气折射，从不同角度对皮肤造成伤害。

误区3：防晒霜只需薄薄涂一层，一天涂一次。防晒效果的好坏与防晒霜的涂抹量和补搽频率有关。防晒霜涂一次并不能保持一整天，出汗易将防晒霜冲掉，需每2~3小时补搽一次；如果是烈日下连续暴晒，则60~90分钟后就应重新涂抹一次，以保证防晒效果。除了面部，其他暴露在外的如颈部、手臂、耳朵等也要涂上防晒霜。下唇易受日光损伤，要使用有防晒功效的唇膏。UVR易导致毛发干枯粗糙、失去弹性和光泽，可用防晒摩丝。

此外，防晒霜使用最大误区就是涂抹不够量。英国皮肤科医师协会推荐，涂搽量以1分币大小产品涂敷于全面部为宜；若涂抹全身，至少要30毫升防晒霜，其中每条腿5毫升，前胸和背部各5毫升，两条胳膊共5毫升，脖子和脸共5毫升。

误区4：防晒会阻碍人体吸收钙。晒太阳可补充维生素D，促进钙的吸收，因此许多人就不愿防晒。然而，日常只需要短时间接受日晒就足够我们体内钙的吸收。特殊人群如骨质疏松高发的老年人可接受适宜的阳光照射，但仍需合理防晒，可减缓皮肤衰老，预防皮肤癌的发生。（明文）