市场监管总局：网售新疆汉漠酒业产无核白葡萄酒等4批次食品不合格

人民网北京9月8日电（董童）7日，国家市场监管总局于官网发布的《关于4批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）提出，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取乳制品、酒类、糕点、饼干、薯类和膨化食品、蛋制品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、水产制品、调味品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品等14大类食品296批次样品，检出其中酒类、糕点、饼干、水果制品等4大类食品4批次样品不合格。发现的主要问题是微生物污染、食品添加剂超范围使用等。

其中，淘宝网519名酒批发（经营者为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路久酒源商行）在淘宝网（网店）销售的、标称新疆汉漠酒业有限公司生产的无核白葡萄酒，三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定的不得使用。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

监督抽检不合格食品具体情况如下：

微生物污染问题

淘宝网小懒虫零食小铺（经营者为广东省揭阳市揭西县凤江凤梅食品商行）在淘宝网（网店）销售的、标称广东省揭阳市揭西县凤江苏圆食品商行委托广东凤枚食品有限公司生产的甘草杏干，菌落总数检验结果为77000CFU/g ；81000CFU/g；＜10CFU/g；15000CFU/g；＜10CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=1000CFU/g，M=10000CFU/g。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

京东休闲农场官方旗舰店（经营者为广东森乐食品有限公司）在京东商城（网店）销售的、标称广东森乐食品有限公司生产的小被卷软软的蒸蛋糕卷（巧克力芒果味），菌落总数检验结果为370000CFU/g；560000CFU/g；510000CFU/g；640000CFU/g；450000CFU/g n=5，不符合食品安全国家标准规定的c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为天津市食品安全检测技术研究院。

天猫幸福日子旗舰店（经营者为广东省汕头市幸福日子食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称广东省汕头市幸福日子食品有限公司委托广东省汕头市齐味园食品有限公司生产的占花饼干，菌落总数检验结果为2.5×104CFU/g；2.6×104CFU/g；3.2×104CFU/g；2.4×104CFU/g；3.4×104CFU/g n=5，不符合食品安全国家标准规定的c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为广州海关技术中心。

食品添加剂超范围使用问题

淘宝网519名酒批发（经营者为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路久酒源商行）在淘宝网（网店）销售的、标称新疆汉漠酒业有限公司生产的无核白葡萄酒，三氯蔗糖检验结果为0.0926g/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得使用。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、浙江、广东、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。