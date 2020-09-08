让守护绿水青山成为习惯

重点解决群众身边的突出生态环境问题，关系增进民生福祉，关系全面建成小康社会的成色

响亮的唢呐声飘过澄净碧绿的龙溪河传向远方，河岸边树木葱茏、花草繁茂，行人三三两两悠闲地散着步，“美丽的龙溪河又回来了。”在重庆垫江，喜欢在河边吹唢呐的非遗传承人龙荣华这样感慨。

“美丽的龙溪河”曾有段时间并不美丽。作为长江左岸一级支流，龙溪河流经重庆梁平、垫江、长寿三个区县。上世纪90年代初期开始，沿河两岸出现了造纸厂、啤酒厂、化肥厂等企业，畜禽养殖场、废品收购点、集镇居民的生产生活污水也排入河流，龙溪河逐渐成了一条“黑臭河”。当地一名美术老师对此印象深刻：“以前河水污染，恶臭难闻，画出的河景被人指责不真实，很痛心。”

“民之所好好之，民之所恶恶之。”重点解决群众身边的突出生态环境问题，关系增进民生福祉，关系全面建成小康社会的成色。黑臭水体已成为民心之痛、民生之患，严重影响人民群众生产生活。为了把清水绿岸、鱼翔浅底的景象还给群众，龙溪河沿河区县痛定思痛，为守护一河清水积极作为。

河长制是龙溪河治理的一把关键“钥匙”。2017年，垫江县全面推行河长制，构建县、乡、村三级河（库）长体系，实施水域生态修复，推进小城镇污水管网建设，督促污染企业整改。此外，还设立了“民间河长”，让专业企业担当河道“管家”，开创清漂、巡河、渔业、发电“四位一体”的管护模式。厘清责任、明确分工，各级河长各司其职，成为推动源头治理的关键点，“穿针引线”形成治理合力。

问题积累非一日之寒，治理并非一日之功，也不能仅靠一人之力，需要上下游、左右岸、干支流共同参与，协同发力。河湖治理是系统性工程，为共同治理好龙溪河，垫江和长寿、梁平签署了龙溪河流域水污染联防联控协议。梁平区云龙镇与垫江县普顺镇两镇相邻、一河相依，现在，这两个镇的专业清漂队每周主动清理河面垃圾，各自将收集的垃圾转运到镇垃圾中转站，由市政部门统一负责处理，再也没有为垃圾清理“扯过皮”。

每个人既是生态环境的受益者，也应该努力成为生态环境的保护者，没有哪个人能够置身事外。龙溪河治理带动更多群众养成爱河护河意识。在龙溪河上打鱼为生的渔民主动加入护鱼队，每日巡河清漂；美术教师拿起画笔，用一幅幅画作呼吁保护环境；退休教师创作诗歌，唤起人们的环保意识……生态优先、绿色发展的理念成为沿岸居民的共识。只有让守护绿水青山成为习惯，将环保意识转化为每个人的自觉行动，天蓝、地绿、水清的美丽中国画卷才会铺展开来。

（作者为本报新闻协调部记者）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 05 版）