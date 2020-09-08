抗疫斗争铸就民族复兴新的精神丰碑

2020年伊始，在满怀豪情决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键时刻，我们遭遇了一场突如其来的新冠肺炎疫情。这是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，中国人民开展了一场艰苦卓绝、气壮山河的伟大抗疫斗争。

面对前所未知、来势汹汹的疫情，面对这场全人类与病毒的搏斗，以习近平同志为核心的党中央统筹全局、果断决策，坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位，全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。我们用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，全国范围的疫情也得到有效控制，书写了人类同重大传染性疾病斗争史上的伟大篇章。经过全国上下艰苦努力，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，成绩来之不易，经验十分宝贵。

这是中国人民可歌可泣、感天动地的伟大壮举。在疫情防控斗争中，我们坚持党中央的集中统一领导，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党政军民学、东西南北中一体行动，坚持以人民为中心，坚持全国一盘棋，发挥集中力量办大事的制度优势，紧紧依靠人民群众，动员全社会力量、调动各方面资源，以科技进步为支撑，开展全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，迅速形成了抗击疫情强大合力，彰显了中国力量、中国精神、中国效率，展现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力。我们秉持人类命运共同体理念，加强国际交流合作，及时公开疫情信息，迅速分享部分毒株全基因组序列，支持世卫组织发挥领导作用，同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助，体现了一个负责任大国的担当。在这场抗疫斗争中，国际社会看到中国“强大的动员和执行能力在重要时刻体现得淋漓尽致”，赞叹“中国的做法可以作为典范纳入世界抗击流行病史”。这场疫情防控斗争实践再次证明，中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，能够战胜任何艰难险阻，能够为人类文明进步作出重大贡献。

这是中华民族同心同德、共克时艰的英雄壮歌。中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。在这场严峻斗争中，全国各族人民万众一心、和衷共济，联防联控、群防群治，大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神，凝聚起坚不可摧的磅礴之力，展现了敢于斗争、敢于胜利的英雄本色，展现了同舟共济、守望相助的家国情怀，展现了勇于担当、甘于奉献的崇高品格，展现了把握规律、崇尚科学的求实态度，展现了开放合作、命运与共的宽广胸怀，铸就了中华民族在伟大复兴征程上压倒一切困难而不被困难所压倒的新的精神丰碑。中国人民在抗疫斗争中表现出的伟大精神，充分彰显了加强社会主义精神文明建设、弘扬社会主义核心价值观的重大意义，充分印证了中华优秀传统文化的强大力量，必将成为推动新时代中国发展进步、战胜一切风险挑战的重要精神动力。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，我们党正团结带领人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。通过这场抗疫斗争，我们更加深切地认识到，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。通过这场抗疫斗争，我们更加坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有新中国成立以来特别是改革开放40多年来创造积累的雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，就一定能战胜各种风险考验。面向未来，中华民族实现伟大复兴的历史大势不可阻挡，中国人民追求美好生活的前进步伐不可阻挡。

乱云飞渡仍从容，风雨无阻更向前。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大的抗疫斗争精神，勇于开顶风船，善于化危为机，敢于攻坚克难，坚决夺取决胜全面建成小康社会伟大胜利，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标奋勇前进！

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 01 版）