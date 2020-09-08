以科技创新提高粮食供应链风险预警能力

在昨日举行的服贸会粮食现代供应链发展及投资论坛上，北京市副市长杨晋柏表示，当前北京市正按照国家的决策部署，做好六稳工作，落实六保任务，围绕粮食安全，充分发挥政府和市场两个作用，兼顾数量和质量两类安全，优化粮食流通现代产业链、供应链的发展，培育粮食贸易新增长点，持续提升粮食和食品安全的治理能力，努力打造更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食和食品安全保障体系。

为进一步在粮食安全领域加强合作，杨晋柏提议加强科技创新和资源投入，提高粮食供应链的风险预警和应急能力，提高粮食行业的科技创新，推动全球粮食有关产业和贸易发展，加快推进粮食流通现代化创新，建设健康优化、衔接顺畅、运转高效、保障有力的粮食产购储销体系，增强抗拒各类风险冲击的能力，优化粮食流通营商环境，推进现代粮食流通向更高水平迈进。同时，继续放宽企业开展各项业务条件，强化粮食服务贸易区域协同合作，共同维护世界粮食安全。

文/本报记者 李佳