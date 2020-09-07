《中国临床合理补充叶酸多学科专家共识》在京发布

人民网北京9月7日电 （李轶群）近日，由中国医药教育协会指导，中国医药教育协会临床合理用药专业委员会、中国妇幼保健协会围产营养与代谢专业专家委员会等联合主办的《中国临床合理补充叶酸多学科专家共识》（以下简称《共识》）发布会在京召开。

中国医药教育协会会长黄正明表示，叶酸在多个疾病的发生发展中发挥重要作用，但我国临床实践中对于叶酸的价值认识不足。因此，多个学（协）会联合发起了《中国临床合理补充叶酸多学科专家共识》的制定。

据介绍，叶酸与许多疾病的发生发展都有着密切关系，比如在心脑血管疾病的预防方面。叶酸可降低新生儿神经管缺陷，但对于一些有特殊情况的育龄期妇女，应当怎样补充叶酸，目前却较少提及。《共识》从实用、适用的角度出发，特别强调了以上内容。

广州医科大学附属第三医院陈敦金教授表示，《共识》实用、客观，具有很强的指导性和实际操作性。

首都医科大学附属北京妇产医院李光辉表示，既要补充叶酸，更要合理补充叶酸，将叶酸的补充剂量与补充后的水平都控制在合理范围内，才能发挥其防治疾病的作用。

叶酸由于其降低Hcy浓度的作用在脑卒中防治中受到了越来越多的关注。不仅如此，在很多其他的神经精神疾病当中，叶酸也起着相当重要的作用。首都医科大学宣武医院宋海庆教授希望通过多学科专家的梳理，为叶酸临床应用提供实用性指导，也希望能为下一步的临床研究指引方向。

从生理角度，叶酸是一种人体必须的维生素；从临床角度，它被广泛应用多个学科。“从药学角度，必须关注它跟其他的一些药物的相互作用，对此，《共识》也给予了明确的说明与指导。”首都医科大学附属北京天坛医院主任药师赵志刚教授提醒，《共识》不仅适用于临床医生，药学工作者同样需要关注。

据悉，《共识》主要包括药学特性、叶酸状况评价、营养状况改善、围产期人群应用及多学科临床应用等内容，汇集了国内外循证证据，并结合国内临床实践，从营养学、药学和多个临床科室角度，对临床合理补充叶酸给出了个性化、精准化的推荐意见，具有实际指导意义。

此外，与会专家也表示，《共识》对妇产科、心血管疾病、脑血管疾病、神经科、精神科、肾内科、风湿免疫科等多个学科的临床合理补充叶酸，都提供了源自循证证据并结合中国国情的建议。