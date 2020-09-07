马利：推进智慧医疗建设发展 增强群众获得感、幸福感

人民网北京9月7日电 9月5日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网与浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。中国互联网发展基金会理事长马利表示，要推动智慧医疗建设，进一步发挥互联网医疗在改善医疗服务中的积极作用，让广大人民群众享受更好的医疗服务。

“互联网的迅猛发展为医疗健康行业带来重大机遇和挑战，医疗健康产业与互联网、大数据、人工智能等尖端信息技术的深度融合，5G技术的发展与应用也为智慧医院的建设和发展创造了更多的可能。”马利提到，在新冠肺炎疫情期间，互联技术的运用为紧张的医疗资源开辟了一个导流新渠道，改变了以前的就医模式，在一定程度上缓解了“看病贵”、“看病难”等问题。但是，互联网医疗作为新兴发展产业，还存在很多不足，也蕴藏着巨大的发展潜力。

马利表示，一直以来，中国互联网发展基金会也在关心着互联网医疗方面的发展，积极引导互联网企业充分发挥各自在信息化和技术应用方面的优势，协助政府部门和医疗防疫机构开展网络防护、信息支撑和数据分析等工作。在未来，中国互联网发展基金会还将继续发挥好自身公益组织的作用，推进智慧医疗等新兴产业建设发展，为大数据、互联网、人工智能与媒体产业的深度融合搭建产业帮扶平台，助力互联网医疗发展，不断增进广大人民群众获得感、幸福感。