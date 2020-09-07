步行属于有氧运动，被世界卫生组织推荐为最佳运动养生方式之一。近日，美国俄亥俄州立大学的一项新研究发现，有目的地步行带给人更多快乐。

俄亥俄州立大学诺尔顿建筑学院城市与区域规划系副教授古尔萨·阿卡团队从2017年全美家庭旅行调查项目中收集了18~64岁成年人健康数据。12.6万名参试者报告每日因通勤、购物、娱乐等不同目的、共计50万余次的步行所花费的具体时间，并对其身心健康水平进行1~5分的自我评估。结果发现，无论目的为何、时间长短，步行都让人感到自己更加健康，但参试者在不同步行目标下的步速、所产生的锻炼效果、成就感和身体舒适感不同。例如，相较漫无目的地闲逛10分钟，步行去公交车站的10分钟步速快了240米/小时，并可使自我健康感受多提升3%。研究报告发表在《交通与健康杂志》上。

古尔萨·阿卡表示，健康的自我感受会帮助人们进一步提升幸福感。实用性较强的步行活动不仅能显著促进健康，也更容易融入日常生活中，让人们不用刻意“为了运动而运动”。研究人员建议城市规划者有效利用这一优势，为市民创造更多的实用性步行机会。▲