大蒜＋葫芦巴籽可护心

心脏病是全球死亡主因之一。美国《食品科学与人类健康》杂志近期刊登印度一项新研究发现，大蒜和葫芦巴籽强强联手，有助保持心脏健康，预防心脏病发作。

印度中央食品技术研究所研究员穆克塔姆巴博士和斯里尼瓦桑博士的团队通过实验检测了大蒜和葫芦巴籽组合对大鼠心脏的保护作用。研究人员连续8周给大鼠喂食高胆固醇食物，以提高其胆固醇水平。大鼠被随机分为3组，分别接受10%的葫芦巴籽、2%的大蒜或“大蒜+葫芦巴籽”的降脂治疗。8周后，研究人员注射异丙肾上腺素诱发大鼠心脏病发作。结果发现，与单独喂食葫芦巴籽或大蒜的大鼠相比，接受组合治疗的大鼠血液中抗氧化剂分子水平最高，可有效抵消异丙肾上腺素诱发心脏病发作的能力，抑制心血管疾病发病过程中的氧化应激。

穆克塔姆巴博士表示，葫芦巴籽富含可溶性纤维，有助降低胆固醇和改善血压。大蒜中富含大蒜素等关键物质，也有益于降低胆固醇并增强抗氧化功效。两者合用，效果更好。▲