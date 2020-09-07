唱歌跳舞、下棋打牌，许多休闲娱乐活动都是老年痴呆症的辅助治疗方式。近期，日本东北大学老年医学研究所和日本理化学研究所的一项新研究发现，敲鼓也可改善老年人的认知功能并提高运动技能。

研究人员将在养老院中接受特别护理的46位老年人随机分为两组，其中干预组27人(23人使用轮椅)，对照组19人。干预组连续12周，每周在教练的陪同下围坐在一起练习3次即兴敲鼓，每次持续30分钟。参试老人伴随鼓点自由伸展肢体，享受跳跃的节奏。研究人员采用智力状态检查表和额叶功能评定表对参试者认知功能的变化情况进行验证评分。结果在两种测试方式下，干预组认知功能分别上升2.05分和2.36分，对照组则下降3.24分和0.35分。此外在上肢关节可活动区域方面，干预组参试者肩部弯曲和手掌弯曲平均增加6.14度和10.91度，对照组则减少5.88度和1.47度。研究报告发表在《衰老神经科学前沿》杂志网络版上。

研究人员表示，即使是已经患有老年痴呆症和虚弱性疾病的老年人，也可以通过轻松愉悦的敲鼓活动缓解病情。此举可减轻护理人员负担，值得开发和利用。▲