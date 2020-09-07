受访专家：

中国医科大学航空总医院皮肤科主任 刘永生

中国纺织工程学会教授级高级工程师 陶镕

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士 云无心

本报记者 任琳贤 王帅

你是否对“纯天然”有独特的好感？近日，英国《自然·人类行为》杂志上发表一篇评论称，每个人都有一种“亲近天然”的信念。天然性被定义为“不是人为的，不涉及任何由人制造或引起的东西；存在于自然中或由自然形成”。人们普遍相信大自然是人类福祉所在，一旦一个物体被认为是天然的，消费者就会推断出其他属性，如安全和健康；而那些非天然的人造化学品就被扣上了“不够安全和健康”的帽子。专家们表示，“纯天然”不一定好，且往往是商业营销的噱头。

纯天然食品，来源不明还容易中毒。提到纯天然食品，大家都会想到“绿色”“有机”“无污染”等词汇，“有机蔬果”“纯天然蜂蜜”“无公害生态鸡蛋”等产品都有着比普通食品更高的价格。美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心表示，在食品领域没有“纯天然”的定义，能放心吃下去的食物，不经过任何人工干预是不现实的。

按照食品安全等级划分，食品分普通食品、无公害食品、绿色食品、有机食品四个等级。其中普通食品标准最低，允许施加法规限定种类范围及添加量内的化肥、农药、牲畜饲料；有机食品标准最高，在生产过程中不使用农药、化肥、生长调节剂、抗生素、转基因技术，但也会使用有机肥和生物源农药等。所谓纯天然食品，因没有任何标准，在种植、收获、储存和制备过程中缺乏严格的质量控制，有的甚至来源不明，如野生菌、野生动物等，随便食用可能导致中毒，安全性根本无法保证。无论是禽畜鱼类，还是蔬果等，为较少虫害、细菌等，都需采取必要的干预手段。而达到食品监管标准的正规食品，农残超标几率非常小，相关部门发布的检测报告显示，近几年各种食材合格率大都在98%左右。如果大家实在担心，通过自来水清洗、去皮、焯水等方式可有效去除农残。

纯天然化妆品，保质期短且有过敏风险。打开某电商网站搜索“自制护肤品”，就能看到成千上万个商品展示，从洗面奶、爽肤水、保湿面霜，到面膜、唇膏等应有尽有。还有商家宣称“不含防腐剂，采用天然草本植物纯手工制作”，如金银花、玫瑰花等。事实上，中国消费者协会曾针对“100%纯天然”“无化学成分添加”等化妆品广告进行批驳——纯天然化妆品根本不存在。

中国香料香精化妆品工业协会等机构联合发布的《美白类美容护肤产品消费指引》中介绍，通常情况下，化妆品是由多种成分包括化学成分配制而成的，其中占成分比例最多的常常是去离子水，依据产品类型不同可能会添加其他成分，如甘油、白油、硅油、硬脂酸、营养成分、香精、防腐剂等。相对而言，天然植物成分只是其中一小部分，纯天然植物成分无法制成产品。中国医科大学航空总医院皮肤科主任刘永生表示，目前以网络为销售渠道的那些“纯天然”化妆品，直接添加花瓣等植物，本身就容易导致细菌滋生和产品腐败，若再不添加防腐剂，其使用寿命很短。再加上，这些产品没有经过严格临床试验，无法明确成分中是否有致敏物质或其他化学成分。有些所谓“纯天然”化妆品，为了不让顾客使用后出现过敏等症状，就偷偷添加激素等成分，可能导致激素依赖性皮炎等副作用。另外，果蔬直接敷在脸上，对敏感性皮肤的人可能造成刺激，出现发红等过敏症状；还有一些光感性果蔬（柑橘、芒果、芹菜、菠菜等），直接接触皮肤，再遇到阳光后，可能造成日光性皮炎，导致面部出现红肿、丘疹和水泡等症状。

纯天然布料，虽有优势却不是方方面面都好。人们日常生活中都接触过的棉、麻、丝、毛等都是常见的纯天然服装面料的原料。因为大部分衣物成品都需要经过上浆、染色等处理过程，所以衣服在广告宣传中用“纯天然”作为广告语并不是很贴切。但在人们固有的印象中，还是常常默认天然面料比合成面料更好。中国纺织工程学会教授级高级工程师陶镕表示，“纯天然”面料并非最好的，其实市场上大多数品牌都采用的是混纺面料，甚至是功能性面料，如单向导湿面料、阻燃面料、防静电面料等。

各类面料都有其优势。天然面料中，纯棉吸汗、丝绸顺滑、麻料透气、毛料保暖。合成纤维中最常见的是涤纶、腈纶、氨纶等，这类纤维往往更好上色，较耐磨，有其自身的优点，并且随着技术的发展，大大改善了合成纤维不透气等缺点。另外就是混纺面料，即将天然面料和化学纤维按一定比例混织而成，集中了棉、麻、丝、毛和化纤的优点。为了保障衣服面料健康、安全，大家在选择时要注意以下两点：1.买合格产品。合格产品的标签上都有“执行标准”和“等级”，符合标准的衣服才能在甲醛含量、色牢度等方面有所保障；注意36个月内的婴幼儿要选A级纺织产品，直接接触皮肤的产品至少应符合B级，非直接接触皮肤的产品至少应符合C级。2.根据需求选面料。内衣、内裤等最好选纯棉或棉混氨纶的面料，有弹力且透气好；外衣等则可以选一些纤维、混纺面料，不易起皱、耐磨损；运动类服装最好选择可单向导湿的功能性面料。▲